Costa Rica lidera turismo de alto valor en Centroamérica

Un 75% de las transacciones de los visitantes extranjeros es con tarjetas de débito o crédito.

Por Revista Summa

En el marco del Día Mundial del Turismo, celebrado el pasado 27 de setiembre, Costa Rica reafirma su posición como un referente mundial en turismo sostenible y de alto valor, según un análisis realizado por Mastercard Advisors en conjunto con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Central de Costa Rica. El estudio destaca que el país registra el gasto promedio por turista más alto de Centroamérica, alcanzando los $2.062 en 2024.

Además, Costa Rica cuenta con una de las mayores penetraciones de pago con tarjeta en la región: el 75% del gasto turístico se realiza a través de este canal, reflejo de una infraestructura de pagos digitales sólida, moderna y en constante evolución.

Durante 2024 el país cerró con un crecimiento del 14% en el gasto turístico total, alcanzando la cifra de $5.400 millones. Este dato muestra que, aunque el número de llegadas en el primer semestre de 2025 ha tenido un ritmo más moderado (1,4 millones por vía aérea hasta junio, según datos del ICT), quienes visitan el país generan un mayor impacto económico, consolidando a Costa Rica como un destino premium y de alto valor.

El Gasto Medio por Persona (GMP) de los turistas ha crecido a una tasa anual del 7.26% desde 2019, superando el crecimiento en el número de llegadas internacionales en el mismo periodo (1.9%) y confirmando la tendencia positiva hacia un turismo de mayor impacto económico.

En cuanto a la procedencia de los turistas, Estados Unidos se consolida como el mercado emisor más importante, representando el 56% del total de ingresos turísticos y aumentando su participación en los últimos años.

El principal motivo de viaje son las vacaciones, recreo y ocio con un 73%, seguido de visitas a familiares y amigos con un 8%. Además, se observa una recuperación prometedora en el segmento de viajes de negocios (reuniones, ferias o exposiciones), que representó el 8% de los viajes, acercándose a los niveles prepandemia.

“La evolución del turismo en Costa Rica abre el camino para seguir innovando en soluciones de pago que acompañen su desarrollo sostenible. En este Día Mundial del Turismo,

Mastercard reafirmó su compromiso de colaborar con instituciones gubernamentales y actores del ecosistema financiero para desarrollar soluciones de pago innovadoras que mejoren la experiencia del turista internacional y apoyen el crecimiento de uno de los sectores más vibrantes para la economía nacional”, expresó Kattia Montero, Country Manager para Costa Rica y Nicaragua en Mastercard.