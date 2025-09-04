Costa Rica: las posiciones de empleo más demandadas por las empresas líderes en Ciencias de la Vida 

Prepárese para el futuro.

Por Revista Summa

Sectores de alto valor agregado como Ciencias de la Vida y Manufactura Inteligente continúan su crecimiento gracias al impulso de la innovación, los avances en medicina personalizada, así como al auge de la investigación y el desarrollo.

Frente a esta realidad, estos sectores clave para la economía costarricense mantienen una alta demanda de talento calificado, capaz de garantizar el cumplimiento de rigurosos estándares internacionales en la manufactura de dispositivos médicos.

En ese sentido, Coyol Free Zone, líder en exportaciones de dispositivos médicos, con ventas al exterior cercanas los US$4.400 millones por año, busca atraer talento humano alineado con las necesitadades de las 34 empresas que operan en el parque industrial con más de 18 años de trayectoria y consolidado como un motor fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica.

¿Qué requieren las compañías?

Entre las posiciones más demandadas destacan:

– Operarios de manufactura: Con y sin experiencia en la industria. Principalmente para emsamble, empaque y procesos altamente controlados.

– Técnicos: Mecánica de precisión, mantenimiento industrial y electromecánico, en facilidades, control de calidad y validación de procesos, calibración y aseguramiento metrológico.

– Especialistas en regulación y documentación técnica: Fundamentales para cumplir con normativas internacionales y procesos de auditoría en la Industria de Dispositivos Médicos.

– Supervisores, planners y coordinadores: Que lideran equipos de producción, calidad y logística, garantizando la planificación eficiente, el cumplimiento de estándares y el flujo continuo de operaciones.

Además del conocimiento, las empresas valoran habilidades como el alto compromiso con la calidad, el cumplimiento de normas y procedimientos, la capacidad para trabajar en entornos que requieren buenas prácticas de manufactura (GMP), así como el dominio de un segundo idioma, preferiblemente el inglés.

Carlos Wong, director general de CODE Development Group, empresa co-desarrolladora de Coyol Free Zone asegura que la industria de Ciencias de la Vida es un pilar fundamental para la economía de Costa Rica al ofrecer oportunidades laborales de calidad en un sector en constante expansión.

Este parque empresarial genera empleo directo para unas 24.500 personas (41.75% del empleo del sector de Dispositivos Médicos) y un 55% es ocupado por mujeres. “En Coyol Free Zone estamos comprometidos con atraer talento desde diferentes zonas de influencia geográfica estratégicas, asegurando la exitosa operación de las empresas instaladas”, indicó.

Para ello mantiene alianzas colaborativas con 20 gobiernos locales de las provincias de San José, Heredia y Alajuela Central, con el objetivo de facilitar la integración de sus poblaciones a la creciente fuerza laboral. Como parte de estos esfuerzos, organiza ferias de empleo y otras iniciativas que promueven el acceso a oportunidades laborales.

Vacantes disponibles

Actualmente, importantes empresas localizadas en Coyol Free Zone cuentas con puestos disponibles para quienes deseen postularse. Para ello, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Operarios(as) de Manufactura I, para personas que no cuenten con experiencia previa en el sector.

Requisitos:

✔️ Primaria o noveno año aprobado

✔️ Habilidad para ejecutar procesos manuales

✔️ Conocimiento básico del uso de la computadora

Horario: Turno A: Lunes a viernes de 6:00am a 3:30pm

Turno B: Lunes a viernes | 3:30 p.m. – 10:00 p.m. / Sábados | 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Link para aplicar: https://www.empleocode.com/reclutamiento/applicants/positions/coyol-free-zone-1fb6cc96-6eef-46a9-a343-568754653fdc

Operarios(as) de Manufactura II, para personas con experiencia en la industria de Dispositivos Médicos.

Requisitos:

✔️ Al menos 1 año de experiencia en Industria Médica

✔️ Manejo de microscopio

✔️ Disposición para trabajar en ambientes controlados

✔️ Bachillerato de secundaria aprobado

Horario: Turno B: Lunes a viernes | 3:30 p.m. – 10:00 p.m. / Sábados | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. Link para aplicar: https://www.empleocode.com/reclutamiento/applicants/positions/coyol-free-zone-17e315ae-f590-4b3e-a795-2123560c8a

Estos y muchos otros puestos más, se encuentran disponibles en la Bolsa de Empleo (empleocode.com) de Coyol Free Zone. Esta herramienta ha sido diseñada para fortalecer la conexión entre el talento costarricense y las 34 empresas ubicadas en el parque, facilitando procesos de reclutamiento más ágiles y efectivos.

Mediante esta plataforma, las compañías pueden publicar sus vacantes, ampliar su alcance y fortalecer su posicionamiento como empleadores de referencia. Por su parte, las personas usuarias tienen la oportunidad de crear un perfil, explorar opciones laborales y postularse directamente a las posiciones de su interés.

Es fundamental que las personas candidatas se registren y mantengan su perfil actualizado, pues esto incrementa sus posibilidades de ser considerados por las empresas, asegurando una mejor visibilidad y alineación con las oportunidades disponibles en el mercado laboral.