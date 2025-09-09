Costa Rica: Lanzan Avocari® nueva gama de cosmética sostenible a base de aguacate

Se trata de un proyecto de ApoDerma Labs que protege la piel, impulsa la producción local y cuida el planeta.

Por Revista Summa

ApoDerma Labs presenta en Costa Rica Avocari®, una línea innovadora de cosmética sostenible creada por la farmacéutica Dra. Cristina Prado, que utiliza como ingrediente funcional aceite de aguacate cultivado de manera responsable en el cantón de Acosta.

El aguacate (Persea gratissima), conocido por su riqueza en ácidos grasos esenciales y vitamina E natural, aporta propiedades hidratantes, emolientes y antioxidantes que hacen de Avocari® una propuesta diferenciada para el cuidado de la función barrera de la piel y el cabello.

La gama incluye: Avocari® Crema Manos y Cuerpo, de rápida absorción, ideal para piel seca y muy seca; y Avocari® Aceite de Aguacate 100% puro, diseñado para el cuidado corporal y capilar.

Además de su innovación dermocosmética, la nueva línea refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante tres ejes alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud y bienestar, Producción y consumo responsables, y Vida de ecosistemas terrestres.

“Desde mi experiencia en dermofarmacia observé que el cuidado de la piel del cuerpo está desatendido, lo que genera consecuencias serias en la edad adulta. En Avocari® encontré la oportunidad de unir ciencia, tradición agrícola y sostenibilidad”, señaló la Dra. Cristina Prado, fundadora de ApoDerma Labs.