Costa Rica: La pensión pública cubrirá apenas la mitad del salario, por lo que llaman a ahorrar desde temprana edad

La pensión pública cubrirá apenas entre un 40% y un 60% del último salario.

Por Revista Summa

Ante los desafíos crecientes del sistema de pensiones en Costa Rica, Coopecaja hace un llamado urgente a la población para que tome acción inmediata y asegure una jubilación digna mediante el ahorro voluntario complementario. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS enfrenta presiones financieras que podrían comprometer su sostenibilidad en las próximas décadas, y las cifras muestran que en muchos casos la pensión pública cubrirá apenas entre un 40% y un 60% del último salario.

La Cooperativa recalca que el tiempo es el mejor aliado del ahorro: una persona que inicia a los 25 años puede acumular hasta tres veces más que quien comienza a los 40, gracias al efecto del interés compuesto. Ahorrar desde temprana edad reduce la carga mensual y permite alcanzar una pensión complementaria adecuada sin comprometer el ingreso disponible.

Entre los errores más comunes al planificar la jubilación destacan: postergar el inicio del ahorro, depender únicamente del IVM, no considerar la inflación ni los gastos médicos futuros, no diversificar las inversiones y carecer de un plan de vida para la etapa de retiro. Para quienes inician después de los 40 años, los especialistas aconsejan destinar entre el 10% y el 15% del ingreso mensual para compensar el tiempo perdido.

Además, se recalca que los planes voluntarios ofrecen beneficios fiscales y financieros altamente atractivos, como deducciones de hasta un 10% del ingreso, rendimientos libres de impuestos, exoneración del pago de renta al momento del retiro a partir de los 57 años, y fondos que son inembargables y heredables.

El perfil del ahorrante también ha evolucionado. Con la implementación de fondos generacionales en el ROP, las nuevas generaciones cuentan con estrategias de inversión más agresivas que maximizan rendimientos. A pesar de una mayor conciencia sobre la importancia del ahorro, aún persiste la tendencia a postergar esta decisión, lo que puede impactar negativamente la calidad de vida en la vejez.

“El futuro de nuestra pensión depende en gran medida de las decisiones que tomemos hoy. Ahorrar no debe verse como un sacrificio, sino como una inversión en tranquilidad y seguridad para nuestra etapa de retiro. Mientras antes se empiece, mayor será la recompensa”, afirmó Sujeyny Gamboa, Jefe de Relaciones Corporativos de Coopecaja.