Costa Rica: la escasez de talento bilingüe amenaza el crecimiento empresarial

Menos del 6 % de la población adulta en Costa Rica es bilingüe, según datos del INEC.

Por Revista Summa

Las compañías costarricenses que no cuentan con personal capacitado en un segundo idioma enfrentan barreras para competir en el mercado internacional. La falta de dominio de idiomas como el inglés, portugués o francés limita su capacidad para negociar directamente con clientes, atender proveedores globales y participar en licitaciones o cadenas de valor fuera del país. De acuerdo con datos de CINDE, solo en 2024 se registraron 73 nuevos proyectos de inversión, lo que eleva la demanda por talento bilingüe y pone presión sobre las compañías locales para adaptarse.

Negociaciones truncadas, licitaciones perdidas y oportunidades que se escapan por no hablar el idioma del cliente. Esa es la realidad de muchas empresas locales que, al no contar con personal bilingüe, ven reducida su capacidad de competir más allá de las fronteras.

“El idioma es parte de la infraestructura invisible de una empresa moderna: sin él, se encarecen los procesos, se pierden oportunidades de negocio y se limita el crecimiento del talento interno. El panorama en el país es alarmante: apenas el 5,4% de los costarricenses es bilingüe ¿cuántas más oportunidades dejaremos ir por falta de hablar un segundo idioma?”, comenta Adriana Castro, fundadora de Craving English y escritora del libro El Viaje al Éxito.

Además de limitar su expansión comercial, la carencia de habilidades lingüísticas en el personal impacta la eficiencia operativa. Equipos que no dominan el idioma dependen de intermediarios, requieren traducciones constantes y suelen enfrentar más barreras técnicas al manejar documentación, software o sistemas desarrollados en otros países.

En sectores como servicios corporativos, manufactura avanzada y tecnología, el inglés se considera el punto de partida. Pero incluso fuera de estos sectores, la competencia por clientes internacionales y proveedores globales obliga a muchas pequeñas y medianas empresas a adaptarse o quedarse atrás.

“Un equipo que puede participar en reuniones con clientes extranjeros, entender documentación técnica y gestionar procesos en otro idioma tiene más posibilidades de responder con agilidad, sin necesidad de intermediarios o traducciones externas. Esto incrementa la autonomía operativa y acelera la toma de decisiones”, agregó Castro.

¿Qué pueden hacer las empresas ticas?

Estas son algunas acciones concretas que las empresas costarricenses pueden implementar para fortalecer el bilingüismo interno sin incurrir en grandes costos:

1. Diagnóstico interno: Identifique los puestos clave donde el dominio del inglés u otro idioma es crítico. Evalúe el nivel actual del personal y defina metas realistas de mejora.

2. Formación gradual y contextualizada: Invertir en clases de idiomas es más efectivo cuando se adapta a las funciones reales del trabajo: vocabulario técnico, presentaciones, correos, atención al cliente, etc.

3. Alianzas con centros de capacitación: Existen programas personalizados para empresas pequeñas y medianas, incluso opciones subvencionadas por instituciones como el INA.

4. Incentivos al aprendizaje: Establecer recompensas por logros lingüísticos, certificaciones, aumentos, promociones, crea una cultura de mejora continua.

5. Promover el uso práctico: Integrar el idioma en tareas cotidianas: reuniones breves en inglés, presentaciones internas, capacitaciones bilingües, etc.

6. Contratación estratégica: Considerar perfiles con dominio de idiomas no solo para ventas o atención al cliente, sino también en áreas técnicas y administrativas.

De acuerdo con un artículo de la firma Fluency Corp titulado “The Impact of Language Skills: Employee Retention & Job Satisfaction”, los programas de aprendizaje en idiomas contribuyen a que los empleados se sientan mejor preparados para colaborar con sus equipos, lo que puede mejorar el ambiente laboral y reducir la rotación de personal. La capacitación lingüística no solo fortalece las habilidades comunicativas, sino que también impacta en la satisfacción general y el compromiso con la organización.

Frente al crecimiento del capital extranjero, el bilingüismo se vuelve no sólo un activo, sino una línea de defensa para las empresas ticas que quieren seguir siendo relevantes.