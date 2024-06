Costa Rica: Jornadas Excepcionales brinda seguridad jurídica a procesos productivos continuos facilitando la generación de empleo

Proyecto de Ley de Jornadas Excepcionales brinda seguridad jurídica a las empresas con flujos continuos de producción. No contar con esta modalidad va en detrimento de la competitividad del país.

Por Revista Summa

Representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica participaron en la audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, sobre el Expediente 24.290: Jornadas Excepcionales, donde reiteraron la importancia de aprobar este Proyecto de Ley, ya que es una necesidad para la industria manufacturera y de servicios especializados de flujo continuo.

“Estas jornadas no representan un aumento en el tope de horas semanales (48 diurnas y 36 nocturnas), sino una reconfiguración horaria que se adapta a flujos de trabajo continuo que existen desde hace años en todo mundo. Tampoco es un retroceso como algunos califican, es una adecuación esencial para determinados procesos productivos que no se pueden detener. Hoy no contamos con la seguridad jurídica para que las empresas aprovechen plenamente estas formas de organización del trabajo, lo cual es una obstáculo para la competitividad”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

El proyecto de ley garantiza a los trabajadores que hoy están laborando en esos procesos productivos continuos, que sus salarios no van a disminuir, porque van a recibir la misma remuneración que en la jornada actual cuando se trabajan horas extras.

De acuerdo con datos del Banco Central, el PIB a precios básicos creció entre el 2013 y el 2023 un 3.4% promedio anual. Sin embargo, el PIB en el Régimen Definitivo tuvo un crecimiento promedio anual del 2.5%, mientras que en los Regímenes Especiales fue del 12.7%. Ese diferencial ha significado que la participación de los Regímenes Especiales en el PIB se ha más que duplicado, pasando de un 6% en el 2013 a un 14% en el 2023 (datos preliminares).

“La importancia del Régimen de Zona Franca en nuestra economía es incuestionable, y sus operaciones, caracterizadas por procesos de producción de flujo continuo, requieren contar con un marco legal que se adapte a las condiciones del mercado laboral; solo por mencionar un ejemplo, cómo pretende el país incorporarse de lleno en la industria de semiconductores sin contar con las opciones de trabajo requeridas para este tipo de procesos industriales”, dijo Capón.

De acuerdo con los resultados de la encuesta anual que sobre factores de competitividad realiza la CICR, a una muestra representativa de empresas manufactureras, la “disponibilidad del recurso humano” en el mercado, así como las “regulaciones laborales” son factores que inciden negativamente en la capacidad de competir de las empresas, particularmente las ubicadas en el Régimen de Zona Franca. Dentro de las regulaciones laborales, especialmente para las empresas que tienen procesos continuos, destaca la ausencia en el país de legislación que brinde seguridad jurídica para la aplicación de jornadas excepcionales.

Para la CICR la aprobación de esta ley representa una oportunidad para que el país sea más atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED) y un aliciente para que las empresas locales o internacionales mantengan sus operaciones actuales en el país. “Con la escasez de talento humano que están enfrentando los sectores productivos más dinámicos y con un marco jurídico inadecuado, solo estamos impulsando a que las empresas trasladen sus operaciones a otros países”, concluyó Sergio Capón.