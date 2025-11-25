Costa Rica introduce los secretomas: una nueva ventana para la medicina regenerativa y la innovación científica

La llegada de esta tecnología no solo amplía las herramientas terapéuticas para los profesionales del sector, sino que abre la puerta para integrar más biotecnología aplicada en el sistema de salud privado costarricense.

Por Revista Summa

En un contexto global donde la medicina regenerativa avanza hacia terapias más precisas y menos invasivas, Costa Rica da un paso significativo al incorporar por primera vez un tratamiento basado en secretomas, un campo emergente que está transformando la forma en que se aborda la reparación y regeneración de tejidos. Esta innovación posiciona al país dentro de las pocas naciones latinoamericanas que ya integran biotecnologías de frontera en su práctica clínica.

Los secretomas son el conjunto de todas las moléculas -como proteínas, factores de crecimiento y ARN- presentes en el espacio extracelular cuya función es facilitar la comunicación celular y regular procesos biológicos esenciales. Se consideran con un gran potencial terapéutico en medicina estética y en la regeneración de tejidos, ya que representan una forma de terapia libre de células que aprovecha el poder de estas moléculas para reparar estructuras dañadas y estimular la regeneración.

Los secretomas, liberados naturalmente por las propias células, actúan como mediadores biológicos que permiten reparar, comunicarse y regenerar tejidos. Esta terapia no celular -segura, trazable y respaldada científicamente- es considerada la evolución más moderna de la medicina regenerativa. “No es un tratamiento que impone resultados artificiales; despierta la capacidad natural de la piel para renovarse”, explicó el Dr. Chavarría, especialista en medicina estética de Face & Body Care Center Costa Rica.

El tratamiento, desarrollado en colaboración con el laboratorio internacional M.E Health Cells, incorpora un secretoma altamente purificado, libre de células vivas, certificado y con trazabilidad completa. Esta tecnología permite mejorar la estructura de la piel desde su origen, favoreciendo la regeneración profunda, la reducción de inflamación, la estimulación de colágeno y el rejuvenecimiento global. Además del tratamiento facial, la clínica presenta protocolos avanzados para rejuvenecimiento capilar, cicatrices y biestimulación profunda, combinando secretomas con láser, CO₂, exosomas o grasa autóloga, lo que permite obtener resultados naturales, progresivos y respaldados por evidencia.

“Estos protocolos colocan a Costa Rica al nivel de las capitales más avanzadas del mundo en estética médica. Somos pioneros ofreciendo una tecnología que no existía en el país y que redefine el concepto de rejuvenecimiento”, agregó el Dr. Eduardo Villalobos Villar, gerente de Health & Beauty Clinic.

¿Qué beneficios ofrece esta innovación?

• Mejora firmeza y elasticidad

• Reduce arrugas profundas

• Repara daño cutáneo y cicatrices

• Hidrata la piel en profundidad

• Acelera procesos de regeneración

• Disminuye la inflamación crónica

• Aumenta la luminosidad

• Favorece crecimiento capilar

En medicina, los secretomas han despertado especial interés porque actúan directamente sobre la capacidad innata del organismo para restaurar tejidos dañados. A nivel biológico, estas moléculas facilitan la proliferación celular, promueven la migración de células reparadoras y modulan respuestas inflamatorias, lo que abre posibilidades terapéuticas en áreas como dermatología y cicatrización avanzada. En el campo de la medicina estética, su aplicación también ha adquirido relevancia internacional. Los tratamientos con secretomas se han utilizado para mejorar la calidad de la piel, acelerar la recuperación tras procedimientos como láser o peelings y potenciar la regeneración celular sin necesidad de intervenciones invasivas. Su acción a nivel molecular permite abordar problemas de textura, firmeza y daño tisular de manera más precisa.

En Costa Rica, el avance se concreta con la introducción del primer tratamiento de secretomas disponible a nivel nacional, presentado por Face & Body Care Center y Health & Beauty Clinic.

La llegada de esta tecnología no solo amplía las herramientas terapéuticas para los profesionales del sector, sino que abre la puerta para integrar más biotecnología aplicada en el sistema de salud privado costarricense. Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su talento médico, su infraestructura regulatoria y su capacidad para adoptar tecnologías emergentes. Sumar terapias regenerativas de este nivel refuerza el posicionamiento del país como un destino de alta especialización en salud estética y bienestar.