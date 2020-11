Costa Rica: Insumos para industria alimentaria tienen oportunidad para exportarse a Chile

El país centroamericano tiene oportunidad en jugos y concentrados.

Por Revista Summa

De acuerdo con el estudio “Oportunidades para la comercialización de frutas y vegetales procesados como insumos para la industria alimentaria en Chile” productos como jugos y concentrados, frutas y vegetales congelados y en conserva, así como purés de frutas, jaleas y mermeladas, tienen opción para colocarse en el mercado chileno, que para 2019 fue la cuarta economía de la región suramericana según el Producto Interno Bruto (PIB) total ($282.425 millones), pero la primera según el PIB per cápita ($23.632).



El análisis realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) señala que, nuestro país tiene oportunidad en jugos y concentrados, ya que, en 2019, las importaciones de Chile en ese rubro alcanzaron los $34 millones y destaca el de naranja ($18 millones), frutas y vegetales ($10 millones) y piña ($6 millones). Además, es importante que los exportadores costarricenses tomen en cuenta que se prefieren los jugos no pasteurizados, ya que los consumidores consideran que pueden perder el sabor, olor o textura original de la fruta.



En la categoría de frutas y vegetales congelados, Chile importó alrededor de $23 millones en 2019, especialmente productos como piña y otros vegetales sin cocer congelados. En este mercado, Costa Rica ya participa con un 13% del total importado; donde los competidores son países como Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Sin embargo, hay más oportunidades para las empresas costarricenses en compañías procesadoras de bebidas energéticas a base de fruta congelada.



Por su parte, en cuanto a frutas y vegetales en conserva las importaciones chilenas alcanzaron los $123 millones y donde hay mayores de oportunidades en el mercado es con piña y/o mezclas. En este segmento Costa Rica, en 2019 exportó $46.000 y el crecimiento anual promedio ha sido de 20% (2015-2019).



Finalmente, en la categoría de purés de frutas, jaleas y mermeladas, Chile registra importaciones de hasta $11 millones, abriendo una oportunidad para Costa Rica en purés de banano convencional u orgánico (para este último es indispensable contar con las certificaciones respectivas para la adecuada trazabilidad), además en puré de mango, maracuyá y piña. Para este tipo de productos también se recomienda no pasteurizar el producto para tener mayores posibilidades en el mercado.



Según Marta Esquivel, Directora de Inteligencia Comercial, para el aprovechamiento de estas oportunidades es importante considerar una estructura de precios sólida -sobre todo en lo que respecta a la logística de transporte internacional e interna- para hacer más competitivos los precios de nuestro país frente a la competencia. Además, es vital mantener buenas prácticas en el servicio al cliente, en el seguimiento o posventa, disponibilidad constante de los productos, cumplimiento de acuerdos, entre otras buenas prácticas del comercio internacional.



Además, agregó que PROCOMER cuenta con una Oficina de Promoción Comercial en Chile, mediante la cual también se pueden gestionar distintas oportunidades en el mercado.

Industria alimentaria en Chile



Chile es un país 19 millones de habitantes, concentrados mayoritariamente en la Región de Santiago. Como se mencionó anteriormente, es la cuarta economía de la región suramericana según su PIB total de $282.425 millones, pero la primera según su PIB per cápita de $23.632.



Su oferta de productos procesados a partir de frutas se basa en berries, manzana, kiwi y durazno, los cuales están destinados tanto para el consumo local como para la exportación. Esta oferta se puede ver complementada con la de otros países como con la de Costa Rica en cuanto a jugos y concentrados, frutas y verduras congeladas o conservadas y purés de frutas, jaleas y mermeladas que no son parte de su oferta exportable, sobre todo las que contienen frutas tropicales como parte de sus insumos.



En 2019, las importaciones ascendieron los $200 millones con un crecimiento promedio anual de 3% (2015-2019), de las cuales el 54% correspondió a conservados y 22% a congelados, 19% a jugos y 6% a purés y jaleas.



El año anterior, Chile exportó cerca de $384 millones de productos congelados a EEUU, Australia y Canadá, mercados que representan el 41%, 16% y 12%, respectivamente, de todo lo enviado en congelados. En jugos se realizaron envíos por $190 millones a EEUU, Japón y Holanda, quienes que representan el 31%, 20% y 9%, respectivamente, de esta categoría. Mientras que en purés exportó $137 millones a EEUU, México y Rusia (34%, 22% y 5%, respectivamente, del total enviado en purés.