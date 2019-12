Costa Rica: Industria Alimentaria pide al Gobierno señales más claras de reactivación económica

Industria de alimentos y bebidas apenas logra crecer 1%, mientras que sus exportaciones en régimen definitivo se contraen 6,6%.

Año difícil, que no mostró arranque de la economía. Así califican los empresarios de la industria alimentaria un año 2019 que mostró resultados mixtos, que no logran mostrar una tendencia de reactivación económica, por lo que solicitan al Poder Ejecutivo señales más claras y coherentes que incentiven la inversión privada y la confianza del consumidor.



Régimen Definitivo apenas se mantiene

Para octubre de este año 2019, la industria alimentaria, -mayoritariamente ubicada en el régimen definitivo- mostró apenas un 1% de crecimiento en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando la industria decrecía -0.4%. Esto según la variación interanual del índice mensual de actividad manufacturera de este sector. Igualmente, los primeros 10 meses de 2019 mostraron un crecimiento promedio del 2.1%, levemente por encima del 1.8% de crecimiento promedio mostrado en los primeros 10 meses de 2018. Llama la atención también, que para octubre de 2019 la industria alimentaria cumple su cuarto mes consecutivo de desaceleración. Para octubre la tasa de aceleración del IMAE fue de -0.8%.



Regímenes especiales muestran crecimiento importante

Un panorama distinto, mostró la industria alimentaria instalada en zonas francas, que para octubre de 2019 mostraba una variación interanual del 9% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la industria instalada en este régimen decrecía -3.3%. Igualmente, para los primeros 10 meses de 2019 el crecimiento medio fue de 9.9%, lo cual es importante si se compara con el -2.7% que en promedio decreció la industria alimentaria ubicada en los regímenes especiales durante los primeros 10 meses de 2018.



No obstante, lo anterior, para octubre de 2019, la tasa de aceleración fue de -1.4% representando el cuarto mes consecutivo de reducción del crecimiento, similar al mostrado por la industria ubicada en el régimen definitivo.



Los sectores productivos más relevantes muestran también un crecimiento de lento a moderado



Tomando como base comparativa el régimen definitivo, donde se ubica más del 95% del total de las empresas de la industria alimentaria, tenemos que el crecimiento interanual a octubre de 2019 fue de apenas el 1%, siendo un resultado de crecimiento lento similar a otros sectores de la economía como el comercio (0.2%), agricultura (1.2%), industria (3%) o el total de la economía, que para octubre de 2019 mostraba un 2.5% de crecimiento en el IMAE, según la variación interanual del Índice Mensual de Actividad Económica.



Sector externo decrece pero sigue siendo la tabla de salvación del sector y de la economía

Para 2019, las exportaciones totales en dólares llegaron a $1.648 millones de dólares, mostrando una caída de -2.6% con respecto a 2018 y el segundo año seguido de reducción, puesto que en 2018 las exportaciones del sector habían decrecido un -1.75%. Este año 2019 la industria alimentaria se consolida como el tercer sector exportador de importancia en Costa Rica.



Las exportaciones de la industria alimentaria ubicadas dentro del régimen de zona franca se incrementaron solamente un 3%, pasando de $914 millones en 2018 a $941 millones en 2019, mientras que las exportaciones del régimen definitivo de la industria alimentaria –donde está la mayoría de industrias- cayeron un -6.6%, acompañando la caída del año anterior del -0.6%.



Entre las principales variables de reducción de las exportaciones está la reducción de las ventas en algunos productos de alto volumen a Norteamérica y Asia, así como la caída de las ventas a Centroamérica, especialmente por la coyuntura económica de Honduras y El Salvador, así como la reducción de las exportaciones a Nicaragua, explicada por la profunda crisis social y política que vive el país del norte desde 2018.



Solamente en el caso de Nicaragua, entre los años 2018 y 2019 la reducción en las exportaciones fue de $25 millones, lo cual representa un duro golpe para la economía nacional.

Productos con reducciones importantes en sus exportaciones: jugos de fruta, aceite de palma, productos de panificación y galletería, azúcar, fruta procesada, quesos, carnes procesadas, yogur, chocolatería y harinas de trigo.

Productos con comportamiento positivo en sus exportaciones: concentrados para bebidas, purés de frutas, leche en polvo, leche fluida, pastas alimenticias, cereales y snacks, entre otros.



Razones de la desaceleración del mercado interno

Para Maurizio Musmanni, Presidente de los empresarios de alimentos y bebidas, “debemos ponerle mucha atención al comportamiento de la producción nacional y el comercio ubicado en el régimen definitivo, en el que se encuentra casi toda la industria alimentaria que incide directamente sobre la economía interna”.



Por tal motivo, CACIA señala los principales factores que requieren acción inmediata para que la desaceleración que vive el sector no se convierta en una crisis irreversible en los próximos meses:



Expectativas negativas del consumidor y del empresario.



Las variables reales que mueven la aguja de la reactivación económica están en función de las expectativas que conformen empresarios y consumidores.



En este sentido, ambos actores han desarrollado una visión que aún no deja de ser negativa con respecto al desempeño de la economía, lo cual se traduce en niveles de consumo bajos.



En el caso del índice de confianza del consumidor calculado por la UCR, podemos observar que para los primeros tres trimestres de 2019 la tendencia fue negativa, pasando de 34.8 puntos en el primer trimestre de 2019 a 28.5 puntos en el tercer trimestre, recuperando levemente en noviembre anterior cuando llegó a 32.3 puntos, aun así, por debajo del primer trimestre.



Una tendencia más clara muestra el índice de confianza empresarial de UCCAEP, que para 2018 y 2019 muestra una marcada y consistente expectativa negativa que aún no cambia de dirección.



Industria alimentaria solicita coherencia, coordinación y unificación de la política pública que mejore la confianza que consumidores y empresarios necesitan para reactivar la economía.



El año 2019 se caracterizó por una combinación de señales positivas y negativas, cuya combinación genera confusión y desconfianza en consumidores y empresarios.



Por tal motivo, CACIA solicita una mirada coordinada y coherente de política que logre visibilizar la existencia de una estrategia país, que incremente las señales positivas y lleve al mínimo las negativas, tales como las que se presentan a continuación.