Costa Rica inaugura vuelo directo de Westjet desde Vancouver a Guanacaste

El vuelo operará los viernes hasta el 24 de abril 2026.

Por Revista Summa

Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, celebró esta mañana la inauguración del vuelo directo de Westjet, con 153 pasajeros, procedente del Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR) y marcó así un nuevo paso en la expansión de la conectividad aérea entre Canadá y Costa Rica.

La ruta Vancouver– Guanacaste (YVR–LIR) operará cada viernes hasta el 24 de abril de 2026 en un B737-8 Max. Según el itinerario, el vuelo llega a Guanacaste a las 09:21 a. m. y partirá de regreso a las 10:30 a. m.

Para festejar la bienvenida a los pasajeros, Guanacaste Aeropuerto organizó una recepción especial con música en vivo y obsequios, creando un ambiente festivo para celebrar esta nueva ruta.

“El inicio del servicio entre Vancouver y Guanacaste reafirma el compromiso de WestJet de brindar a los canadienses más oportunidades para descubrir la belleza de Costa Rica. Al conectar la costa oeste de Canadá con uno de los destinos más atractivos del país, nos enorgullece ser la aerolínea canadiense que ofrece la mayor cantidad de rutas directas hacia Guanacaste, facilitando viajes más cómodos y accesibles para nuestros clientes”, señaló Mike Perkins, director sénior de Asuntos Aeroportuarios de WestJet.

Con esta nueva operación se fortalece el vínculo con la costa oeste de Canadá. Es así como Westjet se convierte en el operador aéreo canadiense con la mayor cantidad de rutas directas con Guanacaste, que incluyen: Toronto (YYZ), Calgary (YYC), Montreal (YUL), Vancouver (YVR), y próximamente Winnipeg (YWR).

“Cada vez que una nueva ruta aterriza en Guanacaste, no solo llega un avión: llega una conversación que sigue creciendo entre comunidades, viajeros y territorios. Conectar Vancouver con Guanacaste abre un puente que une dos costas muy distintas, pero que comparten una forma similar de mirar el mundo: con aprecio por la naturaleza, por la aventura y por los encuentros auténticos. Agradecemos a WestJet por abrir este nuevo tramo de ese puente. Estas conexiones amplían oportunidades para la región y permiten que más personas vivan el país con la calma y la profundidad que caracterizan a Guanacaste”, dijo el ministro de Turismo, William Rodríguez López.

“Este logro refleja la consolidación de los esfuerzos en la atracción de nuevas rutas que hemos impulsado en Guanacaste Aeropuerto. La confianza que genera nuestro destino nos posiciona como la principal puerta de entrada al Pacífico norte costarricense para los viajeros canadienses. Estas operaciones fortalecen el turismo, dinamizan la economía local y refuerzan el posicionamiento de Guanacaste como un destino sostenible, de aventura y bienestar”. afirmó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.