Costa Rica: Impulsan a más de 770 microempresas con programa especial de financiamiento

Banco Popular ya ha movilizado cerca de ₡8.000 millones para apoyar el crecimiento de emprendedores en todo el país.

Por Revista Summa

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su papel como aliado estratégico del emprendimiento nacional a través de su programa “Microfinanzas”, una iniciativa que ha permitido financiar 776 microempresas con un monto total de ₡7.919 millones, a julio de este año.

Este programa forma parte del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE), al cual el Banco destina cada año un 5% de sus utilidades, en cumplimiento de la Ley N°8634 del Sistema de Banca para el Desarrollo. Su enfoque es claro: apoyar proyectos viables de personas y pequeñas empresas en todo el país, especialmente en sectores vulnerables o con alto potencial productivo.

“A través del FOFIDE promovemos el acceso a crédito y servicios de desarrollo empresarial en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Seguimos trabajando para que las microempresas compitan en igualdad de condiciones, generando empleo y fortaleciendo los encadenamientos productivos”, señaló Gina Carvajal Vega, Gerente General Corporativa del Banco.

FINANCIAMIENTO ACCESIBLE

El programa “Microfinanzas” ofrece condiciones diferenciadas que facilitan el acceso a recursos para una mayor cantidad de personas emprendedoras. Entre sus principales características destacan:

Créditos en colones, con tasa referenciada a la Tasa Básica Pasiva.

Monto de hasta ₡23,1 millones.

Plazos de hasta 240 meses, según tipo de garantía.

Financiamiento disponible para:

Capital de trabajo. Cancelación de deudas asociadas al negocio. Adquisición de maquinaria, equipo o infraestructura productiva.



Gracias a su diseño inclusivo, esta herramienta se ha consolidado como un vehículo de apoyo clave para microempresarios, permitiéndoles fortalecer sus negocios, generar empleo y dinamizar la economía local.