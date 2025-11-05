Costa Rica impulsa su oferta alimentaria en feria internacional en Dubái

El stand esencial COSTA RICA exhibe la oferta de cuatro empresas nacionales: Tropical Paradise, Nahua, Agriquimsa y Fructa Costa Rica, que representan la diversidad y el alto valor agregado de la industria alimentaria costarricense.

Por Revista Summa.

Por primera vez, Costa Rica participa en la feria Gulfood Manufacturing 2025, uno de los eventos más importantes de la industria alimentaria a nivel global, que se lleva a cabo del 4 al 6 de noviembre en el Dubai World Trade Centre, Emiratos Árabes Unidos.

La delegación nacional -única de Latinoamérica en tener un pabellón país- busca consolidar la presencia de Costa Rica en el mercado del Medio Oriente y posicionar a sus exportadores como suplidores de materias primas, ingredientes y productos a base de frutas y vegetales para la industria de alimentos de la región, así como de Europa y el sur de Asia.

El stand esencial COSTA RICA exhibe la oferta de cuatro empresas nacionales: Tropical Paradise, Nahua, Agriquimsa y Fructa Costa Rica, que representan la diversidad y el alto valor agregado de la industria alimentaria costarricense. Durante la feria, se ofrecerán degustaciones de bebidas y smoothies elaborados con frutas tropicales y cocoa, destacando la calidad, versatilidad y trazabilidad de los ingredientes del país.

“Costa Rica es un proveedor confiable de productos certificados, naturales, de especialidad y desarrollos hechos a la medida. Por eso, nuestra participación en Gulfood Manufacturing busca impulsar la proyección internacional del país en una región que demanda productos con mayor valor agregado, como los que puede ofrecer nuestro país”, afirmó Mario Sáenz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Además de mostrar la oferta exportadora, las empresas costarricenses tendrán la oportunidad de dar seguimiento a negocios ya establecidos en Medio Oriente y explorar nuevos compradores internacionales. Esta presencia responde a una estrategia de diversificación que apuesta por mercados emergentes con alto potencial de crecimiento.

Para Geaninna Meza, Gerente Comercial de Agriquimsa, “participar en Gulfood Manufacturing representa una valiosa oportunidad para fortalecer la presencia de Costa Rica en el mercado internacional, mostrando la calidad e innovación de nuestros productos. Este espacio nos permite generar conexiones estratégicas, explorar nuevas alianzas comerciales y demostrar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la excelencia en cada proceso”.

En su 10° edición, Gulfood Manufacturing reúne a más de 2.500 expositores de 72 países y más de 50.000 visitantes, consolidándose como un referente mundial para la industria de ingredientes, foodtech y materias primas.

El evento ofrece una ventana para identificar tendencias, validar nuevos desarrollos y generar redes de contacto con compradores, distribuidores y fabricantes globales. Las empresas participantes también visitarán puntos de venta estratégicos en Dubái, incluyendo Spinneys, Union Coop, Lulu Hypermarket, Carrefour y Waitrose, para conocer de cerca la dinámica del mercado y las preferencias de consumo.

A setiembre 2025, Costa Rica exportó $14,4 millones a Emiratos Árabes Unidos, siendo el 4° país en importancia en la región del Medio Oriente para las exportaciones costarricenses. Productos como: dispositivos médicos (64%), frutas tropicales conservadas (7%), insecticidas y fungicidas (7%), jugos y concentrados de frutas (6%) y café oro (5%), son los principales envíos al mercado.