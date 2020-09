Costa Rica: ICT anuncia incremento de vuelos desde Estados Unidos a Liberia y San José

A partir del 13 de setiembre la línea aérea United Airlines confirma 15 vuelos adicionales procedentes de Houston y Nueva Jersey.

Por Revista Summa

El Instituto Costarricense de Turismo confirmó que a partir de mediados del mes de setiembre se incrementa de manera gradual, pero significativa, la cantidad de vuelos autorizados provenientes de los Estados Unidos, históricamente el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica.



Según información de la Dirección General de Aviación Civil y de las aerolíneas, a partir del 13 de setiembre United Airlines volará diariamente desde Houston, Texas al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) y tres veces por semana (jueves, sábado y domingo) a la terminal aérea del Daniel Oduber Quirós,en Liberia con la alternativa de incremento de frecuencias en el mes de octubre.



Adicionalmente, la citada aerolínea estadounidense adelantó que a partir de octubre, también proyectan vuelos itinerados desde Newark, New Jersey, cuatro veces por semana al AIJS (diario a partir de octubre) y una vez por semana (los sábados) a Liberia, desde el mismo destino.



En total, este incremento representa 15 vuelos por semana a partir del mes de setiembre, aumentando a 18 semanales en octubre.



Finalmente, United confirmó que volarán desde Colorado a finales del mes de octubre.



A esta positiva noticia sobre el incremento gradual de vuelo, se suma la confirmación de cinco vuelos semanales de American Airlines a Liberia desde Miami, Florida y una vez por semana desde Dallas, Texas.



Por su parte, Delta Airlines planea volar a Guanacaste desde Atlanta, Georgia.



“Recibimos estos esperanzadores anuncios con mucho regocijo y beneplácito, en especial, por el incremento de vuelos en setiembre y octubre a ambos aeropuertos internacionales, provenientes de Estados Unidos, nuestro principal mercado emisor de turistas”, destacó Gustavo Segura, Ministro Rector de Turismo.



Segura agregó que estos nuevos anuncios son significativos y representan pasos seguros para la reactivación del sector turístico costarricense.



Ciudades autorizadas



Desde el 01 de setiembre, además de residentes de Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Vermont, Maine y Connecticut, pueden ingresar quienes vivan en Maryland, Virgina y Distrito de Columbia.



Mientras que a partir del 15 de setiembre, se permitirá también el ingreso de residentes de Pensilvania, Massachusetts y Colorado.



Requisitos de entrada



Para las personas residentes en los estados mencionados de EE.UU. aplican cuatro requisitos para ingresar a Costa Rica:



Completar el formulario digital epidemiológico llamado PASE DE SALUD. Realizarse la prueba PCR y obtener un resultado negativo; la prueba debe ser tomada máximo 72 horas antes del vuelo hacia Costa Rica. Un seguro obligatorio de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad COVID. Dicho seguro puede ser internacional o comprado a aseguradoras costarricenses. Demostrar a través de su licencia de conducir o del State ID (ID del Estado) que habitan en uno de los estados que se están autorizando.

Posibilidad de realizar escalas en destinos no autorizados



Los turistas de estados autorizados podrán llegar al país,incluso, si hacen escala en un destino no autorizado, siempre y cuando no salgan del aeropuerto. Por ejemplo, un turista que toma un vuelo desde el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey y hace una escala en Panamá podrá ingresar al país.



Vuelos privados para ciudadanos que se originan en lugares no autorizados



A partir del 01 de setiembre se permite el ingreso al país de vuelos privados desde los Estados Unidos, dado que por su tamaño y naturaleza revisten un riesgo epidemiológico mucho menor.



Para quienes vengan a bordo de vuelos privados aplicarán los mismos requisitos ya descritos y si provienen de un lugar de origen que no esté autorizado, deben recibir un visto bueno previo del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Migración y Extranjería. Los interesados deben hacer llegar un documento de solicitud que contenga los siguientes elementos: