Costa Rica: ICE propone a ARESEP rebaja de tarifas eléctricas para hogares, comercios y empresas

Reducción en uso de combustible e importaciones respaldan solicitud.

Por Revista Summa

Este 5 de setiembre, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentará ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) la solicitud de ajuste ordinario de sus tarifas eléctricas para 2026. La propuesta también incluye el ajuste extraordinario por Costo Variable de la Generación (CVG) para el mismo período.

El Instituto plantea rebajas para los sistemas de generación (-6,9%) y de distribución (-2,6%). Consecuentemente, la solicitud implica que las empresas que utilizan grandes cantidades de energía de la red nacional –conocidas como electrointensivas– perciban una rebaja de -2,3% en comp aración a lo que pagan en 2025.

“A pesar de haber pasado en este período por El Niño más fuerte de la historia, con nuestra propuesta sumaríamos tres años con tarifas a la baja (ver gráfico). Cumplimos la palabra que le dimos a los costarricenses y de nuevo lo reflejamos en beneficios para todos nuestros clientes”, explicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Agregó que “las finanzas actuales son las más sólidas de nuestra historia y no se verán impactadas por la fijación final. Además de la rebaja para hogares y negocios, el ajuste que pedimos en las tarifas de generación beneficia a las industrias de alta tensión, lo que estimula la generación y la retención de puestos de trabajo”.

La propuesta de disminución es producto de vender más y comprar menos energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER), además de disminuir el uso de combustibles para respaldo (en las plantas térmicas del ICE). Asimismo, la propuesta se beneficia por las mejoras en el perfil de deuda de la Corporación.

ARESEP debe revisar y aprobar el ajuste ordinario solicitado por el ICE para 2026, lo mismo que aplicar el ajuste extraordinario de oficio por CVG, ambos en diciembre próximo. Los cambios empezarán a regir el 1 de enero de 2026.