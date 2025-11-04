Costa Rica: ICE obtiene crédito de US$200 millones del BID para fortalecer y modernizar Sistema Eléctrico Nacional

También a sustituir 40.000 luminarias convencionales por LED.

Por Revista Summa

Este viernes 31 de octubre, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) aprobó la operación CR-L1157: Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad, un crédito por $200 millones para obras eléctricas estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La operación –que forma parte de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP)– se enfoca en la promoción de energía renovable y la modernización de infraestructura en los sistemas de generación, transmisión y distribución. El plazo del financiamiento es por un período de 23,5 años.

Una de las principales obras a financiar en esta operación es la rehabilitación de la Hidroeléctrica Ventanas Garita (1987), ubicada en Turrúcares de Alajuela. Las obras permitirán mejorar el desempeño de la planta, para garantizar su operación por 30 años adicionales y reforzar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Este Segundo Programa también incluye la modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica y la sustitución de cerca de 40.000 luminarias convencionales por tecnología LED, para aumentar la eficiencia del consumo eléctrico y reducir los costos de mantenimiento del alumbrado público gestionado por el Instituto.