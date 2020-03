Costa Rica: Hospital Metropolitano inaugura nueva sede en Liberia

Es la sétima sede del Hospital en el país con lo cual reafirma su compromiso de llevar la mejor medicina al mejor precio.

Por Revista Summa

Con el propósito de llevar sus servicios médicos de calidad a cada vez más lugares, el Hospital Metropolitano inauguró el pasado 17 de febrero su nueva sede en Liberia.

Se trata del sétimo centro de salud del Hospital, y el segundo en Guanacaste, pues desde diciembre de 2016 tiene presencia en esta provincia con una sede en Huacas (cantón de Santa Cruz).

El nuevo centro médico está ubicado en Plaza Milenio, Liberia centro, y cuenta con los siguientes servicios:

 Laboratorio

 Imágenes médicas (Rayos X, Ultrasonido, Mamografía y pronto también TAC)

 Gastroscopía

 Chequeos médicos

 Consulta externa en especialidades médicas como Ginecología, Pediatría,

Ortopedia, etc.

 Horario de lunes a viernes de 7 am a 7 pm y sábados de 8 am a 2 pm

Francis Durman, CEO de Grupo Montecristo -principal accionista del Hospital- destacó la importancia de tener presencia fuera del Valle Central.

“Queremos que nuestra promesa de la mejor medicina al mejor precio también esté disponible en lugares como Guanacaste. Nos enorgullece abrir esta posibilidad para los habitantes y visitantes de Liberia y cantones vecinos, para que puedan comprobar la calidad de nuestros servicios”, explicó.

Hace solo dos meses el Hospital Metropolitano inauguró otra sede en Plaza Lincoln (cantón de Moravia), la primera de su tipo en un centro comercial en el país.

“Nuestro objetivo es continuar creciendo en diferentes puntos, hasta lograr la meta de estar en todas las provincias”, añadió Durman.