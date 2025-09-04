Costa Rica: habilitan más de 100 becas en hotelería y turismo para Puntarenas y Jacó

El programa, con becas del 100%, pretende capacitar a jóvenes para responder a la creciente demanda de mano de obra calificada en el sector turístico.

Por Revista Summa

Puntarenas, Costa Rica. 4 de setiembre, 2025. El Instituto Tecnia, en alianza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), anuncia la apertura de más de 100 becas del 100% para el programa de formación en Servicios en Hotelería y Turismo, que se impartirá en Puntarenas y Jacó bajo modalidad bimodal (presencial y virtual). El plazo para inscribirse vence el 20 de setiembre de 2025.

La iniciativa surge en un momento crítico para la Región Pacífico Central, que este año ha reportado la mayor tasa de desempleo del país con un 9,7%, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), adicionalmente, datos de la sede regional del Pacífico de la Universidad de Costa Rica muestran que el 40% de los distritos de Puntarenas están en condición de pobreza o muy bajo desarrollo social, aunado a que, en las zonas costeras las fuentes de empleo formal son escasas.

Alejandra Vargas, directora ejecutiva del Instituto Tecnia indicó, “nos sentimos orgullosos de implementar este programa en Puntarenas y Jacó, trayendo toda la experiencia en hotelería y turismo que hemos desarrollado en otras provincias como Guanacaste. Queremos impactar de forma positiva a jóvenes que deseen capacitarse en un oficio con gran potencial de empleabilidad, brindándoles formación con el nivel de excelencia y calidad que caracteriza al Instituto Tecnia. Estamos convencidos de que este programa puede abrir puertas a un futuro laboral más digno y estable para la región.”

El programa que tiene una duración de seis meses abarca áreas tales como, introducción a la hotelería y turismo, etiqueta y protocolo, manipulación y control de alimentos, servicio al cliente, certificación en inglés técnico y desarrollo de habilidades blandas. Los interesados pueden llenar el formulario en el siguiente enlace: https://bit.ly/TECNIAPacífico_Empleate

Requisitos del programa de formación en Servicios en Hotelería y Turismo:

o Ser mayor de 17 años.

o Sexto grado de primaria concluido.

o Residir en Puntarenas, Jacó o comunidades aledañas.

o Contar con disponibilidad de 24 horas semanales.

Las becas incluyen un subsidio económico para los participantes, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acompañamiento para promover la inserción laboral en el sector hotelero.

Por su parte, el Sr. Andrés Romero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social indicó que, con la Estrategia BRETE estamos acercando oportunidades de formación a todo el país, y hoy reforzamos ese compromiso en la región Pacífico Central. Los cursos que ponemos a disposición responden directamente a la demanda laboral de la zona, lo que garantiza mejores opciones de empleo para quienes los aprovechen. Invitamos a todas las personas de la región a inscribirse y ser parte de esta oportunidad.

Este programa busca preparar talento local que pueda integrarse de manera competitiva a la industria turística, una de las más dinámicas de Costa Rica, pero también una de las que más resiente la falta de personal calificado. Con la certificación, los egresados estarán capacitados para trabajar en hoteles, restaurantes y servicios turísticos, con dominio básico del inglés, protocolos de atención al cliente y estándares internacionales de hospitalidad.

El proceso de selección de los beneficiarios se realizará en etapas. Los interesados deben llenar el formulario de inscripción que también se encuentra disponible en la página web del Instituto Tecnia (www.tecnia.cr) o bien, solicitarlo a través del WhatsApp 7075-6173. En una segunda etapa los elegidos serán llamados a una entrevista virtual donde se evaluará si cumplen con los requisitos y expectativas del programa.