Costa Rica: Guanacaste Aeropuerto e ICT anuncian nueva ruta directa con Fort Lauderdale

El servicio operará con un Airbus A320 con capacidad para 162 asientos.

Por Revista Summa

Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, junto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), anuncian la nueva ruta directa de JetBlue, que conectará el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) con Guanacaste (LIR) a partir del 4 de diciembre.

JetBlue operará la ruta bordo de una aeronave Airbus A320 con una capacidad de 162 asientos, ofreciendo el galardonado servicio de la aerolínea que cuenta con el mayor espacio para las piernas en clase turista; Fly-Fi, banda ancha rápida, gratuita e ilimitada; aperitivos y bebidas de marca gratuitos; y entretenimiento en el respaldo de cada asiento.

Con la incorporación de este nuevo servicio a Fort Lauderdale (FLL), JetBlue robustece su presencia en Guanacaste Aeropuerto complementando con su servicio existente directo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y con el Aeropuerto Internacional Boston Logan (BOS).

“JetBlue se enorgullece de seguir elevando el estándar para los clientes en el sur de la Florida y de continuar llevándolos a los destinos a los que desean viajar. Al agregar nuevas rutas y ampliar el servicio a destinos clave, les estamos dando a los viajeros más oportunidades de disfrutar la comodidad, el servicio de calidad y el valor que distinguen a JetBlue”, dijo Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y asociaciones estratégicas de JetBlue.

William Rodríguez ministro de Turismo manifestó: “Nos alegra anunciar que, a partir del 4 de diciembre, JetBlue abrirá un vuelo directo diario desde Fort Lauderdale hacia Guanacaste. Esta nueva ruta llega justo al inicio de la temporada alta 2025-2026 y refuerza la confianza de la aerolínea en Costa Rica. Gracias al trabajo conjunto del ICT, Coriport y las autoridades aeroportuarias, seguimos atrayendo más y mejores conexiones. Con esta nueva opción, se abren más puertas para el turismo, el empleo y el desarrollo económico en Guanacaste y sus comunidades”.

“En Guanacaste Aeropuerto celebramos el seguir anunciando nuevas rutas, esta vez con la apertura desde Fort Lauderdale, Florida. Esto refuerza la conectividad de Guanacaste con la costa sureste de Estados Unidos. Este 2025 alcanzamos cifras récord de visitación y consolidamos a Guanacaste Aeropuerto como punto de desarrollo para la región”, citó César Jaramillo, Gerente General de Guanacaste Aeropuerto.