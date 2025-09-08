Costa Rica: Grupo Unicomer abre nuevas tiendas Gollo Motors en zonas rurales

La compañía abrió nuevas tiendas Gollo Motors en Bataán y Nicoya, y una Gollo Ópticas en Miramar de Puntarenas.

Por Revista Summa

Grupo Unicomer Costa Rica avanza en su plan de expansión, desarrollo y generación de empleo con la apertura de dos nuevas tiendas Gollo Motors, ubicadas en Bataán y Nicoya, y una nueva tienda de Gollo Ópticas en Miramar de Puntarenas.

Estas nuevas inauguraciones de Gollo Motors forman parte de una estrategia que busca responder al creciente uso de la motocicleta como medio de transporte en distintas regiones de Costa Rica.

La decisión de abrir en estas comunicades responde a las particularidades de cada zona. En el Caribe, Bataán se caracteriza por un fuerte dinamismo económico donde la motocicleta se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo y la movilidad cotidiana. Nicoya destaca por su creciente actividad turística y hotelera, lo que genera una mayor necesidad de transporte rápido y accesible para residentes y visitantes.

“Estas aperturas reflejan nuestro compromiso con ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las realidades de cada región. La motocicleta no es solo un medio de transporte, también es un apoyo para la productividad, el turismo y la vida diaria de miles de familias. Con Gollo Motors buscamos acompañar ese desarrollo con una propuesta multiagencia y opciones de financiamiento diseñadas para facilitar el acceso a estos vehículos”, señaló Eduardo Córdoba, gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer.

El local de Bataán cuenta con 244 metros cuadrados y el de Nicoya con 234 metros cuadrados. La inversión en estas sucursales asciende a $100.000. Ambos establecimientos generan empleos directos y atenderán al público de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además de motocicletas de distintas marcas y estilos, en estas tiendas también se pueden encontrar llantas y accesorios relacionados con la movilidad.

Estas nuevas sucursales se suman a la tienda Gollo Motors Alajuela, cerrando así el 2025 con tres de estos establecimientos en el país. La empresa proyecta duplicar el número de estas tiendas en 2026.

Más inversión y desarrollo

Por su parte, Grupo Unicomer aperturó, en el mes de agosto, una tienda Gollo Ópticas en Miramar de Montes de Oro de Puntarenas, reafirmando su compromiso de acercar soluciones y servicios a diferentes comunidades del país.

En conjunto, estas acciones reflejan el compromiso por fortalecer su presencia en distintas regiones, diversificar su oferta y contribuir al desarrollo del país mediante la generación de empleo, el acceso a nuevas soluciones de movilidad y a servicios de salud visual de calidad.