Costa Rica: Grupo Quality Motors amplia su portafolio con dos marcas y abre nuevos ‘showroom’ en La Uruca y Lindora

Bajo su visión 360 de expansión, GQM basa su estrategia en 3 pilares: la experiencia del cliente, la calidad en servicio y la representación de marcas de prestigio bajo los estándares de clase mundial.

Por Revista Summa

Con la misma pasión con la que nacieron, Grupo Quality Motors (GQM), amplia su portafolio de marcas, con dos marcas chinas de primera línea como lo son SOUEAST y JETOUR, ambas cuentan con modelos premium que combinan innovación en su diseño exterior e interior, para los que prefieren calidad sin pagar de más.

Grupo GQM, o como muchos la conocen como Quality Motors, la cual pertenece al grupo internacional francés GBH (Groupe Bernard Hayot), es una empresa costarricense con más de 28 años de presencia en el mercado nacional, y que se ha especializado en la venta de vehículos de las marcas Mazda, Kia, LINK&CO.

La adquisión de GQM en el 2023 forma parte del plan de expansión en Latinoamérica de GBH (Groupe Bernard Hayot), grupo francés internacional, que tiene presencia en 18 países en el mundo, con muchos negocios como retail, industria y agricultura, construcción y automotriz, más diferentes 40 marcas, rent a car, llantas, repuestos, talleres de servicios, entre otros.

De esa manera es como a paso firme y de la mano del mejor equipo humano que se ha conformado en el país, GQM ha desarrollado un constante crecimiento, prueba de ello es la generación de empleo de más de 40 plazas fijas y 80 indirectas.

“Con esta incorporación de dos nuevas marcas, venimos a ampliar nuestra oferta automotriz, bajo los estándares que nos identifican como la calidad en experiencia de cliente, nuestras marcas y comercialmente, marcas de renombre automotriz. No solamente nos focalizamos en tener excelencia en nuestras salas de venta si no también en nuestro servicio de post venta y de recibido de usados, así nos proyectamos a tener siempre un servicio de calidad 360 grados”, comenta Olivier De-Perigny, Gerente general de GQM.

SOUEAST y JETOUR como marcas ganadoras que son, vienen a diferenciar la oferta de modelos que existen en el mercado, la primera con modelos urbanos para la familia de hoy, que los caracteriza su prestancia y equipamiento premium. La segunda, con 5 Suv`s diferentes, entre los que destacan su T1 y T2 para los que prefieren el off road.

SOUEAST es una marca urbana con mucha presencia, con modelos urbanos cuyas relaciones entre espacio, confort y equipamiento de lujo lo hacen único, haciendo honor a su slogan como marca: “Facilitá tu vida”. Su filosofía se basa en hacer las cosas sencillas para vivir una experiencia confortable con una conducción moderna. GQM presenta con entusiasmo dos modelos, el S07 y S09, ambos vienen en dos versiones y cuyos precios de introducción los hace muy competitivos versus sus prestaciones, comparado con las otras ofertas en el mercado nacional.

En el caso de JETOUR, una marca icónica que presenta una amplia gama de SUV para todos los gustos, necesidades y presupuesto, que inicia desde el X50, un SUV compacto ideal como primer carro, hasta el X70 siendo un SUV mediano familiar con capacidad de 7 pasajeros. Paralelamente, en su línea de off road, recientemente introdujo el T1, un SUV para los amantes de la aventura, del aire libre y de la naturaleza, que basta con verlo para definirlo como único en su clase y cuenta con el hermano mayor, el T2 que comparte el ADN del T1 pero aún más exclusivo y con prestaciones realmente impresionantes.

GQM da paso a estas dos marcas desde un plan de expansión agresivo y lleno de intencionalidad, con la misión de reconstruir y remodelar los puntos de ventas, teniendo 9 puntos a la fecha y sumando dos más: la nueva sala de ventas exclusiva en La Uruca, frente al Banco Nacional, la segunda sala en Lindora, sobre la radial, en noviembre del año en curso.

Como la experiencia y calidad del servicio al cliente es prioritaria, GQM cuenta con una sala de experiencias, en su local ubicado en el Centro Comercial Momentum, donde cada visita promete crear memorias, más allá de una sala de ventas convencional.

“Deseamos estar en corto plazo también en el este de la capital, ahora con la distribución de 5 marcas, tenemos una solución de transporte para presupuesto, necesidad y estilo de vida, siendo así GQM su distribuidor de calidad y confianza”, agrega De-Perigny.

Para más información de las marcas, sucursales e información general, pueden ingresar a las redes sociales de Soueast en Facebook “SoueastCR” e Instagram “Soueast_cr”; en el caso de Jetour en Facebook “Costa Rica GQM” y en Instagram “Jetour_cr”.