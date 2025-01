Costa Rica: Grupo Purdy expande su cobertura en el este

Nuevas sucursales reactivan la economía de la zona con la creación de 40 empleos.

Por Revista Summa

Grupo Purdy, líder integral en soluciones de movilidad, consolida su presencia con una importante expansión en la zona este del país para brindar un mejor servicio a sus clientes.

La empresa inauguró en diciembre anterior el nuevo Purdy Center, ubicado en La Lima, Cartago, así como tres nuevos showrooms en el centro comercial Aleste con las marcas Lexus, Ford y XPENG. Con estas aperturas, se generaron 40 nuevos empleos en la zona.

El Purdy Center es un centro de conveniencia automotriz en donde el cliente encuentra acceso a servicios de mecánica general y venta de repuestos. Esta nueva propiedad es de más de 2.800 m2, con capacidad para atender aproximadamente a 850 vehículos cada mes.

“En Grupo Purdy constantemente fortalecemos nuestra red para que el mejor respaldo automotriz esté al alcance de más personas. Estamos muy contentos de aumentar nuestra capacidad y poder brindar más servicios en Cartago”, indicó Rodrigo Campos, director de Servicios Automotrices de Grupo Purdy.

El horario de atención del taller de mantenimiento que opera en el Purdy Center es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. El área de venta de repuestos y vehículos abrirá de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Los sábados, los dos servicios se brindarán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Grupo Purdy anunció que este crecimiento en el este del país forma parte de su estrategia de fortalecer su red de respaldo, así como su compromiso de mejora continua y cumplir con la promesa de cercanía y conveniencia para todos sus clientes.

“La zona este del país ha experimentado un desarrollo comercial y residencial importante en los últimos años, por ello, adicional a las cuatro sucursales que ya tenemos en ese sector, estamos inaugurando estos tres showrooms. El espacio fue diseñado para ofrecerles a nuestros clientes de las marcas Lexus, Ford y XPENG una experiencia única que combina innovación, tecnología y comodidad”, detalló Jorge Guerra, director de B2C de Grupo Purdy.

Este espacio abarca un área total de 1.566 m2, que contará con dos bahías de taller para mantenimiento general y todos los demás servicios relacionados con la experiencia de compra; por ejemplo, tendrá salas de atención y avalúos.

El showroom de Lexus cuenta con un área de ingreso de clientes con atención inmediata por una anfitriona, con una estación de concierge para brindar un servicio óptimo. También, una zona especial de entrega y Lexus Café.

Esto forma parte de la experiencia Lexus y su cultura omotenashi, un término japonés que se puede traducir como hospitalidad y cuyo objetivo es que el anfitrión se anticipe y satisfaga cualquier necesidad del huésped para que se sienta bienvenido y disfrute de una experiencia increíble. La idea es que cada cliente sea tratado como un invitado de lujo.

Los tres showrooms tendrán un horario de atención de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Con estas aperturas, Grupo Purdy reafirma su compromiso de ofrecer una amplia variedad de servicios con el fin de facilitar y conectar la vida de las personas.