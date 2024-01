Costa Rica: Grupo Purdy expande su cobertura con nuevo Purdy Center en Alajuela

Gracias a su inauguración se generaron 25 nuevos empleos.

Por Revista Summa

Grupo Purdy, líder integral en movilidad, continua con su proceso de expansión gracias a la inauguración de su sexto Purdy Center en el país, esta vez localizado en Alajuela.

Los Purdy Center son centros de conveniencia automotriz, en los cuales usted encontrará acceso a servicios de mecánica general, venta de repuestos y vehículos de las marcas Toyota, Lexus, Subaru, Hino, Ford y Volkswagen, las cuales son parte del portafolio de Grupo Purdy.

Desde 2019 el Grupo inició la inauguración de estas sucursales alrededor del país como parte de los procesos de mejora continua.

“En Grupo Purdy cada año buscamos cercanía y conveniencia con nuestros clientes para que tengan la posibilidad de acceder a nuestros productos y servicios. Por eso, constantemente fortalecemos nuestra red para que el respaldo de Grupo Purdy esté al alcance cada vez de más personas. Como organización esto nos llena de orgullo, no solo por la expansión de nuestro negocio, sino porque nos permite colaborar con la generación de empleos. En esta oportunidad creamos 25 vacantes”, detalló Jorge Guerra, subdirector Comercial de Grupo Purdy.

Este punto se suma a otros cinco más que se encuentran en Cartago, Tibás, Grecia, Escazú y, al inaugurado en setiembre, en Guanacaste, Nicoya.

La nueva sucursal en Alajuela tiene una extensión de 1.550 metros cuadrados (m2) de construcción y se ubica del Estadio Alejandro Morera 400 metros al noreste, contiguo a la gasolinera Los Higuerones.

Su horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para la venta de vehículos y repuestos. Mientras que para el servicio de mecánica general será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.