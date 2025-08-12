Costa Rica: Grupo Cori Motors reapertura su showroom en Guanacaste

La iniciativa fortalece la presencia de la marca en la provincia.

Por Revista Summa

Grupo Cori Motors anunció la reapertura de su showroom en Liberia, tras un proceso de remodelación integral que moderniza por completo sus instalaciones y refuerza su compromiso con la región de Guanacaste.

La sucursal de Liberia ha sido parte fundamental de la compañía desde su inauguración, atendiendo a la creciente demanda de vehículos y servicios en la zona. La decisión de renovar este punto de venta responde a la visión de ofrecer un espacio más moderno, cómodo y tecnológico, que permita brindar una atención más rápida, especializada y acorde con las necesidades actuales del cliente.

Entre las principales novedades, el showroom de Liberia cuenta con áreas de exhibición renovadas, espacios optimizados para la atención de clientes y mejoras tecnológicas que agilizan todo el proceso de compra y servicio postventa.

“Fortalecer y modernizar nuestros puntos de venta es igual de importante que abrir nuevos. Esta reinauguración es parte de nuestra estrategia de consolidación y mejora continua dentro del plan de expansión nacional”, afirmó Roberto Sánchez, Gerente de Mercadeo.

Liberia sigue siendo una plaza estratégica para Grupo Cori Motors gracias a su creciente dinamismo económico y turístico. Esta remodelación permitirá ofrecer una experiencia más cómoda y eficiente, desde la asesoría inicial hasta el mantenimiento postventa, respaldada por un equipo altamente capacitado y áreas especializadas para garantizar rapidez y calidad en cada atención.

Con esta reapertura, Grupo Cori Motors reafirma su compromiso con Guanacaste y fortalece su presencia en una zona del país que es clave para su crecimiento y proyección en el país.