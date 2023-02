Costa Rica: Garabito se une a iniciativa que busca trasladar días feriados a fines de semana largos

Tiempo de lectura: 2 Minutos

La organización propone que se realicen reuniones con todos los sectores del sector turismo y comercio para evaluar en conjunto los pro y contra de aprobarse esta modificación en la ley.

Por Revista Summa

La Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central (CATUCOSO) expresa su oposición a la iniciativa legislativa que busca modificar la Ley N° 9875, y que tiene como propósito trasladar al lunes los días feriados para promover el turismo local, además del esparcimiento y tiempo en familia de los y las costarricenses.

En la propuesta realizada recientemente por la diputada liberacionista Kattia Rivera Soto, se pretende regresar el goce del feriado del Día de la Madre al 15 de agosto, y no al 14 como está previsto que sea este año. Dicha modificación no contribuiría en lo absoluto a la reactivación del sector turístico, especialmente, tras la pandemia.

“Entendemos la buena voluntad por parte de la legisladora con esta iniciativa, pero como miembros activos del sector, sabemos que no es la mejor decisión en estos momentos. El turismo y comercio no solo se ha visto afectado por la pandemia, sino también por la crisis de contenedores y las alzas en los combustibles, por lo que aún no hemos llegado a alcanzar los niveles de visitación, previo a pandemia”, comentó Juan Carlos Chávez, presidente de la Cámara.

A esto se suma también el hecho de que, con el traslado del feriado a los días lunes, existe una mayor oportunidad para que las familias costarricenses puedan planificar con anticipación sus viajes y pasar más tiempo de calidad juntos, al ser tres días de asueto seguidos. Esto debe ser otro de los aspectos a poner en la balanza antes de modificar la ley.

Según explicó Chávez, es indispensable que los y las diputadas de la Asamblea Legislativa consideren que el transitorio adicionado al artículo 148 del Código de Trabajo no ha perdido ningún tipo de vigencia o utilidad. Desde su aprobación y hasta la actualidad, el que los feriados se disfruten los lunes ha resultado de mucha utilidad para ir que la industria turística pueda ir recuperando los niveles previos al Covid-19.

“Al igual que lo hizo la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), queremos expresar nuestra preocupación de que se apruebe esta medida, porque implicará un freno al crecimiento por el que hemos apostado y trabajado tanto estos últimos tres años”, agregó Chávez.