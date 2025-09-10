Costa Rica: Fondos BN ETF 500 y ETF Bitcoin registran una alta correlación con los índices S&P500 y Bitcoin

El Fondo BN ETF 500 no diversificado alcanzó una correlación de 0.993 con el índice S&P 500, mientras que el Fondo BN ETF Bitcoin no diversificado logró una correlación de 0.992 con el precio de la criptomoneda.

Por Revista Summa

En los primeros seis meses de operación, los fondos de inversión BN ETF 500 y BN ETF Bitcoin de BN Fondos, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco Nacional, registraron una alta correlación con sus respectivos índices de referencia: el S&P 500 y el Bitcoin.

Específicamente, el Fondo BN ETF 500 no diversificado alcanzó una correlación de 0.993 con el índice S&P 500, mientras que el Fondo BN ETF Bitcoin no diversificado logró una correlación de 0.992 con el precio de la criptomoneda. Dicho de forma sencilla, es como si el Fondo caminara casi al mismo ritmo que el mercado original: si el S&P 500 sube o baja, el Fondo se mueve en la misma dirección y con gran similitud.

Para quienes adquirieron participaciones de estos Fondos, este comportamiento representa un beneficio clave: pueden conocer con mayor facilidad cómo evoluciona su inversión, porque está ligada al desempeño de mercados globales reconocidos, sin necesidad de operar directamente en bolsas extranjeras o plataformas especializadas en criptomonedas.

“Durante mucho tiempo, invertir en mercados internacionales como el S&P 500 o en activos digitales como el Bitcoin, fue una posibilidad reservada para personas con altos patrimonios, conocimientos técnicos avanzados o acceso a plataformas extranjeras. Con la entrada en operación de estos Fondos demostramos que se pueden eliminar esas barreras, facilitando el camino para que cada vez más personas inversionistas puedan comenzar a construir un portafolio global”, afirmó Ileana Atan Chan, gerente general de BN Fondos.

Este nivel de correlación brinda mayor transparencia, predictibilidad y facilita la diversificación de las carteras de inversión, permitiendo a quienes adquirieron participaciones de estos Fondos fortalecer su estrategia financiera de manera sencilla.

Una de las grandes ventajas de estos Fondos es su accesibilidad: se puede comenzar a invertir desde $100, con aportes sucesivos desde $1. Además, todo el proceso de gestión se realiza de forma digital a través de BN Móvil y Banca en Línea, lo que permite consultar movimientos diarios, recibir estados de cuenta mensuales y matricular subcuentas de forma sencilla. Así mismo, son mecanismos de inversión que ofrecen seguridad y transparencia al estar estructurados bajo un marco regulado, con activos denominados en dólares y registrados en mercados nacionales e internacionales.

BN Fondos reafirma su compromiso con la innovación financiera, la inclusión y el desarrollo del ecosistema de inversión en Costa Rica. La entidad continuará fortaleciendo su portafolio con soluciones que respondan a las dinámicas cambiantes del mercado global, integrando tecnología, sostenibilidad y accesibilidad como pilares fundamentales.