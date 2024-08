Costa Rica: Fidélitas se convierte en la única universidad privada autorizada de certificaciones de Oxford University Press

Es una certificación sin fecha de vencimiento, que es altamente valorada en el planeta para las personas que buscan demostrar sus habilidades de comunicación en inglés.

Por Revista Summa

Fidélitas es designada como la primera universidad privada en el país autorizada como ente aplicador oficial de las prestigiosas pruebas de certificación internacional de inglés (OXFORD TEST OF ENGLISH-OTE) de Oxford University Press. Este hito histórico marca un gran logro para la institución, tras someterse a un riguroso diagnóstico donde se confirma la excelencia de su equipo humano, técnico y su infraestructura física y tecnológica.

Una certificación de inglés proporciona una evaluación confiable de las habilidades lingüísticas, aumenta la credibilidad, amplía las oportunidades laborales, educativas, y facilita la movilidad internacional.

¿Qué niveles mide OTE?

OTE Standard mide el nivel de inglés desde A2 a B2. OTE Advanced mide el nivel de inglés desde B2 a C1. C1 (que corresponde a un nivel avanzado en el Marco Común Europeo).

“Este logro abre oportunidades sin precedentes para el mercado costarricense, al brindar acceso al único examen certificado por la Universidad de Oxford para evaluar el dominio lingüístico, el Oxford Test of English. Y ahora con el OTE Advanced prueba no solo certificada pero aceptada por la Universidad de Oxford abre oportunidades no solo a nivel nacional pero internacional”, aseguró Carolina Caviglia, Gerente Regional de Área para Centro América y Rep. Dominicana, quien aseguró que “la Universidad Fidélitas cumple con todos los requisitos técnicos y de calidad para llevar a cabo la prueba, garantizando la integridad y el prestigio de la marca Oxford”.

“El OTE es un examen integral que evalúa de manera modular las cuatro habilidades del idioma (producción oral y escrita, comprensión de escucha y de lectura), asegurando una evaluación exhaustiva y precisa del dominio del idioma”, enfatizó Caviglia. Las habilidades productivas, como el speaking y writing, son calificadas por expertos en Inglaterra, garantizando con ello la más alta calidad en la evaluación, agregó.

Reconocimiento global

La OTE es reconocida por una amplia gama de instituciones y organizaciones en todo el mundo. Muchos gobiernos, instituciones académicas y empleadores consideran la OTE como un indicador confiable de las habilidades de comunicación en inglés y tiene una duración para toda la vida, mientras otras solo tienen vigencia por dos años.

Esta prueba, cuya modalidad, es presencial en laboratorio aprobado por Oxford University Press, en la sede de FIDELITAS SAN PEDRO, tiene una duración de 2 horas y proporciona una experiencia conveniente y accesible para los estudiantes y profesionales que buscan mejorar sus habilidades lingüísticas.

“Para nosotros es un sueño hecho realidad y un honor porque demostramos una vez más nuestra excelencia académica en su integralidad. Superamos la evaluación y diagnóstico realizado por Oxford University, que tomó muchos meses para recibir hoy la aprobación como centro autorizado”, señaló Gisella Ortiz, directora académica de la Profesional English Academy de Fidélitas.

“Y es que el inglés es realmente un pasaporte al mundo, un puente para la comunicación global, un requisito importante en el mundo personal y profesional debido a su papel fundamental en la comunicación internacional. Aquellos que dominan el idioma tienen una ventaja significativa en el mercado laboral pues les da acceso a oportunidades educativas y profesionales”, recalcó,

Cada prueba, ya sea Standard o Advance tiene un valor de $120. Se ofrecerá un 15% de descuento al público en general.