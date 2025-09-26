Costa Rica: Feria de Empleo Talent Costa Rica ofrecerá más de 1.300 vacantes en Guanacaste

Feria dispondrá de oportunidades en turismo, agroindustria, tecnología, alimentos y bebidas, entre otros sectores.

Por Revista Summa

Más de 1.300 vacantes estarán disponibles en la Feria de Empleo Talent Costa Rica, que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia.

Organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), la nueva edición de la feria dispondrá de vacantes en una amplia gama de sectores, entre ellas alimentos y bebidas, turismo, servicios, tecnología, sector académico, agroindustria y construcción. Además, las posiciones se ofrecerán tanto en español como en inglés, con el fin de responder a la diversidad de perfiles profesionales que requieren las empresas de la región.

“Guanacaste es una región con gran potencial de desarrollo y con empresas que cada vez más demandan talento en distintos sectores. La Feria de Empleo Talent Costa Rica busca precisamente ser ese puente entre quienes ofrecen oportunidades laborales y las personas que desean crecer profesionalmente o insertarse por primera vez en el mercado laboral. Estos espacios son sumamente relevantes para ampliar la vinculación con el empleo fuera de la Gran Área Metropolitana, en concordancia con la estrategia de PROCOMER de llevar más y mejores oportunidades de trabajo a todas las regiones, por lo que invitamos a todas las personas interesadas a inscribirse y participar el próximo 11 de octubre” , señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Para esta nueva edición de la Feria participarán más de 30 empresas nacionales e internacionales con puestos disponibles. Entre ellas se encuentran: American English for Business, BAC, BASF, Cementos Progreso, Coca-Cola, Coopeliberia, Domino’s, Ecodesarrollo Papagayo, Forza Cash Logistics, Grupo Danissa, Grupo Monge, Grupo Pelón de la Bajura, Grupo Preselección, Grupo Sur Química (GPS), Hotel Andaz, Hotel Four Seasons, Hotel Mangroove, Hotel Margaritaville, Hotel Origins Lodge, Hotel Secrets, Hotel Waldorf Astoria, Las Catalinas, Manga Rica, McDonald’s, Newrest, Planet Hollywood, PriceSmart, Taboga, Zapotal Beach Club y ZimWorx.

“Esta administración ha cumplido con hechos su compromiso de llevar más oportunidades laborales a todo el país. La realización de esta feria de empleo, organizada por PROCOMER, es una muestra del dinamismo económico que también experimenta Guanacaste. Las empresas pueden encontrar en la zona el talento que necesitan para seguir creciendo, y por eso, queremos convertirnos en ese enlace que permita a los empleadores conocer de primera mano la capacidad del recurso humano local y se concreten esas nuevas ofertas de empleo”, afirmó la Ministra de Comercio a.i. Indiana Trejos.

Al igual que sus ediciones anteriores, la Feria será totalmente gratuita y abierta al público; sin embargo, las personas interesadas en participar deben inscribirse en la plataforma talento.procomer.com. A través de ella, tendrán acceso tanto a las vacantes ya disponibles como a las que se habilitarán específicamente para la feria del 11 de octubre.

Del mismo modo, podrán realizar sin costo la prueba de dominio del idioma inglés e incorporar ese resultado en su perfil de empleo. Quienes no completen el proceso de registro o necesiten apoyo para hacerlo recibirán asistencia por parte del equipo de PROCOMER al momento de su ingreso a la actividad.