Costa Rica: Expomóvil arranca ofreciendo más de 50 marcas de autos y 15 nuevos lanzamientos

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Oferta incluye vehículos eléctricos y de combustión, así como accesorios, bancos, entidades financieras y aseguradoras.

Por Revista Summa

Expomóvil, la mayor feria de autos nuevos en Costa Rica organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), dio inicio este jueves 9 de marzo y ofrece una amplia oferta de automóviles, tanto eléctricos como de gasolina y diésel – sumando más de 50 marcas-, automóviles, SUV, vehículos de trabajo y accesorios.

En la feria también participan entidades financieras y bancos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para solicitar y retirar dispositivos de carga para vehículos eléctricos, así como superintendencias financieras para que los asistentes verifiquen su récord crediticio de forma gratuita.

Carlos Aguilar, Director Ejecutivo de AIVEMA, explicó que la recuperación post pandemia continúa mostrando cifras positivas en importaciones, lo que implica menores tiempos de entrega y la baja en el tipo de cambio, así como la reducción en el precio de los combustibles.

“Durante la actividad, las agencias realizarán cerca de 15 lanzamientos de nuevos modelos, lo que permite que los asistentes que disfruten y valoren novedades que se están presentando al mercado nacional. Adicionalmente, se estarán presentando nuevas líneas de motos de agua, cuadraciclos (ATVs) y vehículos recreativos de tres ruedas”, explica Aguilar.

Al ser un evento que se realiza anualmente, la organización indicó que este año, quisieron incorporar elementos nuevos, que permitan que la experiencia de asistir a la Expomóvil sea más cómoda y sobre todo diferente.

“Los asistentes pueden adquirir sus entradas de forma virtual por medio de Smarticket.net, facilitando el ingreso a la feria el día de su visita. En cuanto a los espacios, los dueños de vehículos eléctricos puedan inscribirse directamente en la plataforma del ICE y retirar en sitio su dispositivo para carga; también pusimos a disposición de las agencias un área apartada para test drives o demostraciones y finalmente, creamos el Fan Zone, un espacio exclusivo para que las marcas desarrollen actividades con sus clientes”, manifiesta Aguilar.

“En Davivienda, queremos ser el vehículo financiero que apoya al sector automotriz y que transporta a las familias y empresas por la vía de la realización de sus metas, por ello, en Expomóvil 2023 tendremos una oferta diferenciada que se traduce en tres meses de seguro gratis, pago de la primera cuota en 6 o 12 meses, periodo de gracia de tres meses en capital e intereses en todos los créditos de auto y leasing, condiciones preferenciales en tasas de interés para quienes tienen deducción de planilla con Davivienda, bono de bienvenida para consumos de gasolina, beneficios exclusivos con cada una de las agencias y tasa fija del 8% hasta por cuatro años para vehículos eléctricos o amigables con el ambiente”, comentó Arturo Giacomín, presidente Ejecutivo de Davivienda Costa Rica.

La Expomóvil tendrá un horario de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 a.m. y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las entradas se pueden adquirir en www.smarticket.net y tienen un valor de ¢3.900 colones, los niños menores de 12 años y adultos mayores ingresan gratuitamente. Quienes adquieran un vehículo nuevo participarán en el sorteo de un bono de US$10.000.00 aplicable a la compra de su vehículo,, kits de productos para el cuidado de su vehículo y certificados de regalo.