Costa Rica: Evolution Free Zone expandirá su ecosistema empresarial de próxima generación con innovador edificio Multitenant

Su infraestructura se adapta con facilidad a las necesidades cambiantes de diversas industrias.

Por Revista Summa

Con una visión estratégica orientada al futuro, Evolution Free Zone dio inicio al movimiento de tierras que marca el comienzo de la construcción de un moderno e innovador edificio Multitenant, diseñado para impulsar el desarrollo empresarial y brindar soluciones de clase mundial que apoyen a las empresas en cada etapa de su crecimiento.

El inmueble, tendrá la capacidad de abarcar empresas que requieran espacios con huellas constructivas entre los 2,000 y 10,000 m2, por medio de 5 unidades modulares independientes. Cada una contará con estacionamiento, andén de carga y conexiones directas de servicios, manteniendo plena autonomía operativa y un funcionamiento continuo y sin interrupciones.

Ubicado dentro del ecosistema de negocios de más rápido crecimiento en Costa Rica, este nuevo edificio está diseñado con espacios flexibles y altamente funcionales para satisfacer las necesidades cambiantes de las diversas industrias, ofreciendo además escalabilidad y la calidad que distingue a este parque empresarial de alta tecnología.

Carlos Wong, director general de CODE Development Group, empresa desarrolladora de Evoltution Free Zone explicó que este edificio Multitenant forma parte del plan maestro del parque, que se ha consolidado como un polo dinámico de innovación, competitividad y desarrollo económico en la Región de Occidente.

“Nuestro ecosistema empresarial está diseñado para respaldar operaciones de alto valor y preparadas para el futuro. Sin duda, este edificio moderno y de clase mundial, fortalecerá el atractivo de Evolution Free Zone para atraer nuevas inversiones y apoyar la exitosa operación de industrias estratégicas para Costa Rica”, dijo Wong.

Con el fin de potenciar operaciones de alto rendimiento, el edificio Multitenant contará con los mismos estándares de calidad que caracterizan toda la infraestructura del parque, y las empresas que se establezcan allí se beneficiarán de sus soluciones de vanguardia y servicios integrales:

– Servicios redundantes (electricidad, agua, telecomunicaciones)

– Sistemas avanzados de gestión de residuos

– Data Center para operaciones seguras y de alto rendimiento

– Granja Solar que alimenta las áreas comunes con un megavatio de energía limpia y que reafirma el compromiso del parque con la sostenibilidad

Desde su concepción, Evolution Free Zone fue diseñado como un ecosistema empresarial moderno, sostenible y orientado al futuro. Su propuesta integra infraestructura y edificios de clase mundial, innovación tecnológica, protocolos operativos estandarizados y un enfoque centrado en el desarrollo humano. Estos elementos, combinados con un entorno empresarial sólido, lo convierten en un destino

ideal para operaciones de alto valor agregado y para industrias estratégicas para el país, como Ciencias de la Vida, Manufactura Inteligente y Semiconductores.

Evolution Free Zone es el primer Parque Empresarial de Costa Rica en utilizar la metodología Building Information Modeling (BIM) desde su fase de diseño y este Edificio Multitenant no es la excepción. BIM permite una gestión inteligente de recursos y mayor eficiencia operativa.

Con una ubicación estratégica que ofrece acceso directo a las principales rutas logísticas de Costa Rica, como Ruta 1, conectividad privilegiada con las Rutas 27 y 32, y cercanía al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Evolution Free Zone garantiza un transporte eficiente para los negocios y el acceso directo a mercados finales.