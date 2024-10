Costa Rica: Estos son los principales Indicadores Empresariales 2024 según Benchmarking de CICR

Las empresas de dispositivos médicos son las que más crecieron en ventas según la muestra, con un 21,7% más con respecto al 2022. También son las que más invierten en innovación (4,65%). No obstante, reportan una de las mayores rotaciones de personal (20,18%).

Por Revista Summa

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) difundió los principales hallazgos de su Benchmarking de Indicadores Empresariales 2024, un ejercicio que se desarrolla desde el año 2014, que mide y promueve la identificación de mejores prácticas empresariales, a través de una plataforma de comparación con otras organizaciones en resultados relevantes. La comparación se realiza en diferentes áreas del Modelo a la Excelencia de la CICR: cultura, liderazgo y estrategia, clientes y mercados, talento humano, procesos, innovación y tecnología, ambiente y responsabilidad social.

«El Benchmarking de la CICR es único en su tipo en el país, tiene 11 años de trayectoria ininterrumpida y su objetivo es brindar una metodología sistemática de comparación que permita identificar oportunidades para desarrollar mejores prácticas que impulsen el desempeño organizacional hacia mayores niveles de competitividad y sostenibilidad», dice Sergio Arias, coordinador del Programa a la Excelencia.

Durante el desarrollo del proceso se comparten 30 indicadores, con una guía descriptiva, una hoja para calcularlos y un formulario para registrarlos y entregarlos. El año pasado participaron 35 empresas, la cifra más alta desde la apertura del proceso en 2014 (en total han participado 80 empresas diferentes en las 11 ediciones realizadas).

Principales Hallazgos

“El estudio no pretende generar conclusiones aplicables a todo el parque empresarial, pero si permite contar con información comparativa, única en su especie, que en la actualidad no se genera en ninguna otra fuente a nivel nacional”, comenta Arias.

En promedio las empresas de la muestra crecieron un 9% en ventas en el 2023 con respecto al 2022. Este indicador es liderado por las empresas de dispositivos médicos, que registraron crecimientos en ventas de un 27,1%. Por su parte, las empresas de alimentos crecieron un 8%, las de servicios públicos crecieron un 4,3% y las de servicios técnicos, como consultoras, asesoría en derecho y laboratorios, decrecieron un 3%.

Satisfacción de los clientes y rotación

A nivel del porcentaje de satisfacción de sus clientes las empresas de la muestra alcanzaron un nivel medio de 90,3% en 2023, las empresas industriales que participaron lograron un 92,28%, las de servicios un 88,13%.

“En este indicador se destacan las PYME, que superaron a las grandes en satisfacer a sus clientes, con un 92% vs 89,69% respectivamente”, comenta Sergio Arias. A nivel sectorial destacan las empresas de alimentos con un 97,20%, las de servicios técnicos con un 90,53%, las empresas de dispositivos médicos, que registraron un 89,23% y las de servicios públicos con un 83,10%.

En cuanto al índice de rotación de su personal la muestra general de las empresas participantes reportó un 17,31% en 2023, las empresas industriales alcanzaron un 18,23%, mientras que servicios reportó el menor porcentaje (15,92%). Por su parte la rotación en las PYME fue superior alcanzando un nivel de 23,73%, versus las grandes con un 15,70%. Las empresas de dispositivos médicos alcanzaron un nivel de 20,18%, las empresas de alimentos un 15,20%, las de servicios públicos un 7,28% y las de servicios técnicos un 22,67%.

“Si comparamos el promedio general histórico de rotación de los diez años anteriores (19,79%), el 2023 tuvo una menor rotación de personal en las empresas de la muestra general (17,31%). Sin embargo, al comparar los datos de sectores específicos, llama la atención el promedio de rotación histórico que se registra desde el 2019 a la fecha para empresas de dispositivos médicos (15,49%), una diferencia importante con respecto al 20,18% obtenido en 2023”, dice Arias.

Inversión en innovación

En general, las empresas participantes invirtieron un 2,62% en innovación como porcentaje de sus ventas en 2023. Las industriales reportan un nivel de 2,51% mientras que las de servicios reportan un 2,81%. Las grandes invierten en innovación un 3,03% de sus ventas y las PYME que participaron en el estudio apenas un 0,96%. Por sectores de actividad, las que más invierten en innovación son las de dispositivos médicos con 4,65%.

Si contrastamos estos datos con los resultados de los 10 años anteriores, la inversión en innovación ha tenido un promedio histórico de 4,17% a nivel general, lo cual evidencia una menor inversión en este rubro para el 2023, que registró un 2,62% a nivel general de todas la empresas participantes. Esta condición se mantiene al comparar segmentos específicos de la muestra como las empresas industriales (3,59% histórico vs 2,51% en 2023), empresas de servicios (4,08% histórico vs 2,81% en 2023), empresas grandes (4,97% histórico vs 3,03% en 2023) y PYME (1,49 histórico vs 0,96 en 2023). Por el contrario las empresas de dispositivos médicos más bien evidencian una condición incremental en el 2023 con respecto al promedio histórico, pasando de 2,83% a 4,65%.

El Benchmarking empresarial de la CICR se desarrolla en el marco del Programa a la Excelencia, cuyo Premio se entrega cada año en el Congreso Nacional de Excelencia Empresarial, que este año se celebrará el próximo 27 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.