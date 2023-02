Costa Rica está entre los mejores destinos en el mundo para celebrar San Valentín

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Costa Rica está entre los destinos con más reservaciones en pareja en 2022.

Por Revista Summa

¡El amor está en Airbnb! Ha llegado la época del año en la que las parejas se convierten en las protagonistas y para este San Valentín, la plataforma digital comparte un resumen de espacios románticos donde podrán celebrar esta fecha.

Asimismo, revela algunos datos sobre los lugares a los que prefieren viajar las parejas, dónde pueden aprovechar su dinero y cuánto podrían ganar los anfitriones durante la época más romántica del año.

Los destinos más románticos

También se ha observado qué países son los más elegidos para las parejas que viajan juntas. No es de extrañar que Grecia, famosa por su mar azul y sus preciosas playas, encabece la lista.

Grecia

Hungría

Portugal

Italia

Filipinas

Países Bajos

Costa Rica

Corea

India

Argentina

Las parejas que buscan ofertas para desconectarse, no deben buscar más. Para estas fechas en 2022 el precio por noche en anuncios para dos personas en Costa Rica rondó en solo $78 USD.

Los espacios más deseados por las parejas más ahorradoras

Aunque el amor no tiene precio, las escapadas de San Valentín no tienen porqué ser costosas. Aquí una selección de las «estancias más deseadas» a buen precio para no más de dos personas.

San Valentín, una oportunidad también para los anfitriones en Airbnb

Ganancias de anfitrión durante esta fecha

Con los precios casi por las nubes, compartir su espacio en Airbnb puede ser un salvavidas económico para muchos. Las personas pueden publicar una habitación o un espacio entero en la plataforma, teniendo pleno control sobre el precio nocturno que fijan. Los anfitriones pueden utilizar herramientas como “Precios Inteligentes” para cambiar automáticamente los precios nocturnos en función de la demanda, con la opción de establecer límites de fluctuación y personalizarlos en cualquier momento. Durante los cinco días anteriores, e inmediatamente posteriores, al día de San Valentín del año pasado, los Anfitriones ganaron casi 550 millones de dólares en todo el mundo, y el Anfitrión promedio ganó algo más de 400USD.

Nuevos anfitriones

Nunca ha sido el mejor momento para unirse a la creciente comunidad de Anfitriones en Airbnb, pues, entre enero y septiembre del año pasado, los nuevos Anfitriones de todo el mundo ganaron más de 1.500 millones de dólares. Asimismo, los Anfitriones están teniendo mucho éxito a la hora de conseguir reservas rápidamente, pues la mitad de los anuncios que se activaron y reservaron en el tercer trimestre de 2022 recibieron su primera reserva en tres días.

Para aquellos interesados en compartir su espacio en Airbnb este San Valentín, la plataforma ha hecho que sea más fácil empezar. Como parte del lanzamiento de invierno de 2022, Airbnb ha introducido Activa Airbnb, una forma nueva y muy fácil de publicar su espacio, que incluye orientación personalizada gratuita de un Superanfitrión y, para su primera reserva, puede elegir recibir a un huésped con experiencia, que tenga al menos tres estancias y un buen historial en la plataforma. También se ha ampliado la cobertura de AirCover, que ahora ofrece aún más protección integral, con verificación de la identidad de los huéspedes que hacen la reserva, comprobación de las reservas y una protección contra daños de 3 millones de dólares, que incluye protecciones para coches, barcos, obras de arte y objetos de valor.