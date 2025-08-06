Costa Rica: ¿En busca de una oportunidad inclusiva? Taco Bell® tendrá feria de empleo este jueves

La marca, a través de su programa “Inclusión sin Límites” ofrece la oportunidad de trabajar y crecer en la compañía.

Por Revista Summa

En el marco de su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, Taco Bell® anuncia una feria de empleo para las personas con alguna discapacidad, que se realizará el próximo jueves 7 de agosto, en el restaurante Taco Bell® ubicado en San José centro, en las cercanías del Banco Central, en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bajo el lema “Tu futuro inicia aquí”, Taco Bell® ofrece un espacio accesible y equitativo, en el que las personas con alguna discapacidad puedan postularse y explorar oportunidades laborales dentro de la compañía.

“La inclusión siempre ha sido un pilar importante para Taco Bell®, a través del programa “Inclusión sin Límites”. Creemos firmemente en que todas las personas merecen una oportunidad y que, sin importar su condición, todas y todos contribuyen positivamente en las operaciones de una empresa. Invitamos a quiénes anden en busca de una oportunidad inclusiva, a que participen en esta feria”, comentó Mauricio Rodríguez, gerente general de Taco Bell® Costa Rica.

Las personas interesadas en participar en esta feria de empleo deben presentarse en el horario establecido con su currículum vitae actualizado. No es necesario solicitar cita previa ni una inscripción anticipada, lo que permite que el proceso sea de fácil acceso para todas las personas. Taco Bell® está en constante búsqueda de personas con buena actitud, ganas de crecer, aprender y crear un futuro mejor.