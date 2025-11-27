Costa Rica: Empresas de Servicios de Logística Integral (SEL) se incorporan a Lindora Park

La reciente incorporación de empresas SEL se suma a la tendencia global de convertir a las zonas francas en plataformas logísticas clave para cadenas de suministro más ágiles y competitivas.

Por Revista Summa

En un contexto donde las zonas francas evolucionan hacia ecosistemas más diversificados y de mayor valor agregado, Lindora Park Free Zone anunció una nueva etapa en su consolidación como parque empresarial moderno: la incorporación de empresas de Servicios de Logística Integral (SEL) como parte de sus nuevos inquilinos.

Con la entrada de empresas de servicios de logística integral (SEL), Lindora Park reafirma su apuesta por un modelo de zona franca que trasciende las operaciones tradicionales, ampliando su oferta hacia servicios de alto valor agregado, logística moderna y soluciones integrales dentro de un mismo ecosistema.

Su diseño permite albergar oficinas clase A, servicios corporativos, manufactura liviana, ofibodegas y ahora, operaciones logísticas avanzadas, fortaleciendo su posicionamiento como un parque versátil y preparado para las nuevas demandas empresariales.

Atractivo creciente de empresas SEL

Las SEL son compañías especializadas en aportar valor a las operaciones logísticas mediante control de inventarios, gestión de fechas de vencimiento, control de calidad, clasificación, empaque, reempaque, facturación y distribución de mercancías, sin alterar la naturaleza de los productos. Esto las convierte en actores estratégicos dentro de las cadenas globales de suministro, especialmente para sectores que dependen de precisión y eficiencia.

La llegada de estas empresas ha sido posible gracias a dos factores clave: 1) las amplias y modernas áreas de bodegas diseñadas para este tipo de actividad 2) la ubicación estratégica al oeste de San José, que permite operar procesos logísticos y de distribución de manera ágil, con rápido acceso a centros de consumo, aeropuertos y carreteras principales.

“Las empresas que buscan instalar operaciones logísticas necesitan eficiencia, conectividad y velocidad. En nuestro caso, la ubicación y la infraestructura permiten que las compañías desarrollen procesos de inventario, clasificación y distribución con altos estándares operativos”, explicó el gerente general de Lindora Park, Javier Bello.

Cambios regulatorios impulsan las SEL en régimen de zona franca

El auge de estos nuevos centros de distribución dentro de parques empresariales coincide con las reformas recientes al Reglamento de Zonas Francas y con la aprobación de normas que fortalecen el papel de las SEL.

En 2024, se introdujeron modificaciones significativas con el fin de exigir mayor valor agregado a estas operaciones logísticas: controles estrictos, trazabilidad, gestión de fechas de vencimiento y manejo de inventarios con estándares más robustos. Con ello, las empresas SEL dejan de ser simples bodegas para convertirse en nodos especializados dentro de las cadenas de suministro regionales.

A esto se suma el Decreto Ejecutivo Nº 45258-MEIC, publicado el 6 de noviembre, que simplifica procesos al eliminar la obligación de cumplir ciertas Notas Técnicas (369, 370 y 387) cuando los productos no se comercializan en el mercado nacional. Esto reduce cargas operativas, acelera tiempos y mejora la competitividad.

Asimismo, el Decreto 45294-MINAE-COMEX habilita a los parques de zona franca a generar y gestionar energía renovable para autoconsumo, incluso mediante microrredes. Esta regulación —aunque llega con tres años de rezago— abre la puerta a que parques como Lindora Park fortalezcan su perfil sostenible.

Un modelo flexible y versátil para empresas de todos los tamaños

En Costa Rica, tanto grandes corporaciones como empresas medianas han comenzado a utilizar la figura SEL para fortalecer sus modelos logísticos por las siguientes razones:

· pueden operar 24/7,

· manejar inventario nacional o importado,

· prestar servicios a su propio grupo o a terceros,

· y aprovechar los incentivos del régimen de zona franca.

La ubicación de Costa Rica en Centroamérica facilita la redistribución regional, convirtiendo al país en un punto natural para centros de distribución con alcance regional.