Costa Rica: Empresarios turísticos exhortan a Migración por pérdidas causadas por largas filas en aeropuertos

Turistas llegan al país y deben hacer filas de hasta seis horas en Migración.

Por Revista Summa

La temporada alta en Costa Rica no ha logrado todo el éxito que pudo haber tenido. Las medidas del Covid y las filas de hasta seis horas de espera en los aeropuertos costarricenses por causa de migración, dejan una mala imagen del país.

“Hacemos un reclamo y exhortamos a Migración porque no han cumplido con su deber. En los últimos meses se han presentado esperas de hasta seis horas para pasar por Migración en ambos aeropuertos, Juan Santamaría y Liberia, y tampoco Migración no ha producido los reglamentos requeridos por varias leyes que son muy importantes para el sector turismo”, dijo Bary Roberts, reconocido empresario y presidente de Turismo por Costa Rica.

La problemática que generan estos atrasos son enormes, incluyendo pérdidas de transfers, vuelos locales y muchas veces ocasionando una problemas de disfrute de hasta un día entero del turista, citas o compromisos… entre otros. Los comentarios negativos de los turistas en las redes sociales no se ha hecho esperar.

“Es la peor primera impresión que le damos a nuestras visitas. Imagínese que usted invite a alguien a cenar y lo haga esperar hasta seis horas en la puerta, de pie y con niños, antes de dejarlos entrar. Esto es lo que le estamos diciendo a los turistas y nuestra mala fama se está corriendo, lo que definitivamente nos va a causar más disminución de reservas en el futuro inmediato y quien sabe hasta cuando”, acotó Roberts.

La falta de reglamentos de las leyes genera como consecuencia que el país no pueda competir apropiadamente por el enorme mercado de nómadas digitales, cuando en realidad Costa Rica es un destino ideal para esto, y estas personas se quedan por muchos meses y generan muchas más divisas que los turistas normales. Cada nómada digital genera catorce veces lo que genera cada turista normal. Aunado a esto, no se le da mayor ocupación a la costosa infraestructura de marinas que se han construido.

Migración no tiene justificación ni da respuesta a las gestiones hechas

Tal cual lo recalca Roberts, no es de recibo que Migración alegue que el problema se da porque no tienen presupuesto para contratar más oficiales, puesto que en el 2019 Costa Rica recibió más del doble de turistas y con menos oficiales de migración que ahora y para ese fecha estos problemas de esperas no se daban. Tampoco es de recibo que la Ley de Marinas, (aprobada en abril del 2021 y con plazo hasta el 1 de octubre para producir el correspondiente reglamento no

esté lista, al igual que no se haya producido el reglamento para la Ley de Nomadas Digitales aprobada desde el 1 de setiembre del 2021 y cuyo plazo para su reglamento venció desde el 1 de noviembre pasado.

“Así como tuvimos que hacer con la problemática de los QRs le hemos solicitado a nuestros abogados que analicen la situación para ver que acción legal es la apropiada para exigirle a los funcionarios públicos que cumplan con sus responsabilidades y que agilicen las respuestas requeridas. Pareciera que este gobierno solo entiende por las malas y sigue con la mala costumbre de no explicar porque hace o no hace y simplemente se abroga el derecho de definir asuntos de una manera que afectan negativamente al turismo. Si no entienden el daño que le están haciendo al turismo debieron de haber consultado con nuestros representantes como resolverlo, porque de otra forma hay que decir que están actuando de mala fe”, finalizó el empresario.

Para información del público los diputados que no quisieron aprobar la reforma para dar a Migración los fondos requeridos resaltan: Jorge Fonseca, Giovani Gómez, Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Zoila Rosa Volio y Édgar Álvarez.