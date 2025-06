Costa Rica: El riesgo de una expansión tecnológica sin planificación

La infraestructura de telecomunicación es necesaria, pero debe responder a una planificación urbana que cuide el paisaje, el acceso y la seguridad de las personas en los espacios públicos.

Por Revista Summa

En una sociedad cada vez más interconectada, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es esencial. Es a través de esta infraestructura que se genera acceso a la educación y al conocimiento, se mantiene la actividad económica de diversas empresas e industrias, y se permite a las personas estar en contacto mediante una llamada o un mensaje. Sin embargo, un despliegue desordenado y desarticulado genera impactos negativos en la sociedad. “El mundo tal cuál lo conocemos, requiere de esta conectividad y la infraestructura en telecomunicaciones es clave para garantizarla, pero también debe cumplir con reglas de urbanismo que garanticen la movilidad y seguridad de las personas, y respeten el paisaje”, manifestó Jonathan Solís, cofundador de EsCiudad.

Recientemente EsCiudad, firma consultora de arquitectura, presentó la “Guía para la innovación tecnológica en los Gobiernos Locales”, que recoge las mejores prácticas internacionales para el despliegue de conectividad, revisa la problemática del crecimiento acelerado de infraestructuras tipo poste en el espacio público y busca responder a las inquietudes de diversas municipalidades respecto a este tema. “El desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones sin planificación nos impacta en temas fundamentales como la accesibilidad para personas con discapacidad, compromete la seguridad pública y obstaculiza la movilidad peatonal. Ante esta realidad que estamos experimentando en el país, realizamos esta guía que busca promover buenas prácticas en la instalación responsable y ordenada de esta infraestructura”, explicó Solís.

En Costa Rica, la Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones 10216, publicada en 2022, regulaba el desarrollo e instalación de infraestructura; no obstante, posterior a su publicación se generaron algunos decretos y normativas que fueron creados con el objetivo de generar mayor acceso, pero han propiciado el desarrollo de infraestructura que no es necesaria. “Actualmente, se están instalando postes en zonas donde no se requiere porque ya hay infraestructura disponible, lo que va en contra del principio de Uso Compartido y Beneficio del Usuario establecido en la Ley 10216 y la Ley General de Telecomunicaciones, que promueven que varios operadores utilicen una misma infraestructura para evitar duplicidad de torres en un mismo lugar, lo que genera problemas de movilidad e impacto visual al paisaje” indicó el cofundador de EsCiudad.

También señaló que, debido a normativas y decretos vigentes como el Decreto Ejecutivo 44335 del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se están instalando en espacios públicos postes de más de 24 metros de altura. Esto convierte a Costa Rica en el único país de América Latina que permite estructuras de esa magnitud, cuando en la mayoría de los países el promedio no supera los 15 metros.

Lo preocupante es que este decreto limita la capacidad de los gobiernos locales para regular el ordenamiento urbano. Les prohíbe incluir criterios técnicos o de zonificación en sus Planes Reguladores relacionados con infraestructura de telecomunicaciones, establecer distancias mínimas entre torres y viviendas, o incluso negar permisos para postes de 24 metros por razones de ubicación.

“Otra normativa que es necesario evaluar es la MH-DGT-RES-0010-2024, que establece la metodología para la Fijación de cánones. El canon definido en esta normativa para la instalación de postes es extremadamente bajo en comparación con otros países de la región, lo que genera una motivación económica para que las empresas trasladen su infraestructura del espacio privado al espacio público, incluso cuando no exista necesidad para brindar el servicio”, señaló Solís.

El especialista explicó que esto se traduce en una disminución en el retorno en cuanto a ingresos para las municipalidades, debido a que el canon establecido por el Ministerio de Hacienda para la instalación de postes en espacio público, asciende a un promedio de entre US$5 al mes o US$50 al año, siendo este uno de los valores más bajos de los países analizados en la Guía. También se refleja en la instalación de postes de diferentes compañías uno al lado del otro, o con distancias sumamente cortas, a modo de ejemplo de la afectación que tiene este crecimiento no planificado para las comunidades del país.

La Guía para la innovación tecnológica en los Gobiernos Locales está disponible de manera gratuita en este enlace y se convierte en una herramienta de apoyo para las Municipalidades respecto al análisis de la infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, señalando los desafíos y oportunidades que tienen en el país. Esta guía fue presentada la primera semana de junio en una actividad coordinada con la Unión de Gobiernos Locales (UNLG) en la que participaron cerca de 100 líderes de gobiernos locales del país.