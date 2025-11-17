Costa Rica: Edificio Rofas en San José resurge con inversión de US$1,2 millones

Solo en San José, de 1.260 inmuebles el 35% está subutilizado y un 17% en desocupación total, cifras alarmantes para cualquier país según datos del TEC.

Por Revista Summa

San José posee todo lo necesario para ser una capital vibrante y habitable: cuenta con electrificación subterránea, alcantarillado sanitario, fibra óptica, parques, transporte público y una amplia oferta de servicios. Gran parte de ese potencial urbano permanece desaprovechado, pues el centro de la ciudad ha perdido población y dinamismo en los últimos años.

Según un estudio del Instituto Tecnológico Nacional (TEC) de 1.260 inmuebles del centro histórico de San José, el 35% está subutilizado y un 17% en desocupación total, cifras alarmantes para cualquier país. Sin embargo, el potencial de transformación es evidente para una verdadera transformación urbana, capaz de devolverle al corazón josefino la vitalidad y el movimiento que alguna vez lo definieron.

Con una inversión aproximada de $1,2 millones, la desarrolladora inmobiliaria Genera reconoce el potencial de la zona, anunciando la remodelación integral y el reposicionamiento del edificio Rofas, ubicado sobre Paseo Colón. El proyecto busca renovar un inmueble emblemático del casco central para adaptarlo a las nuevas necesidades empresariales y urbanas, con el propósito de convertirlo en un espacio moderno, eficiente y sostenible, muy enfocado en empresas de call center o Business Process Outsourcing (BPO).

Remodelación sostenible y eficiencia operativa

El edificio, con capacidad para albergar hasta 1.600 personas en sus cuatro niveles de oficinas, contará con áreas disponibles desde 304m² hasta 1.960m². La intervención incluye la renovación total de las fachadas, sistemas electromecánicos y de seguridad humana, además de mejoras en ventanería, eficiencia energética y sistemas de ahorro de agua.

Entre las innovaciones destaca la instalación de ventanería con un ensamble que mitiga el factor térmico de los espacios, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando el confort interior. El tipo de ventaneria permitirá a los ocupantes seleccionar entre el uso de aire acondicionado o ventilación natural, permitiendo un ahorro energético inclusive mayor. El inmueble contará con equipos sanitarios de bajo consumo y un sistema de respaldo eléctrico total, ideal para operaciones 24/7.

Asimismo, el punto en el que se ubica el inmueble ofrece ventajas significativas. “La propiedad tiene muy cerca un nodo de fibra óptica y a eso se le suma que los tiempos muertos por caídas eléctricas en la zona son muy bajos. A pesar de esto, el inmueble tendrá generadores eléctricos que den el respaldo del 100% de las áreas arrendables. Es una transformación que prioriza la sostenibilidad y la continuidad del negocio. Queremos ofrecer un espacio moderno, eficiente y alineado con las necesidades del mercado actual”, indicó Ignacio Gómez, gerente General de Genera.

Ubicación estratégica y conectividad

Situado sobre Paseo Colón, una de las arterias más transitadas y emblemáticas de la capital, el edificio Rofas se beneficia de una ubicación estratégica y una alta conectividad con el transporte público. En un radio de pocos metros confluyen rutas hacia el este, norte y oeste del país, además del principal nodo interurbano del Gran Área Metropolitana, lo que garantiza un acceso ágil desde prácticamente cualquier punto. Adicionalmente, representa un ahorro significativo para las empresas que actualmente costean el transporte de su personal desde zonas periféricas.

“Esta ventaja convierte al inmueble en un sitio ideal para establecer oficinas o call centers, ya que ofrece facilidad de desplazamiento para colaboradores, clientes y proveedores. Su entorno urbano, dotado de servicios, comercios y espacios públicos, también impulsa una dinámica laboral más cómoda y eficiente, en línea con las nuevas tendencias que priorizan la accesibilidad y la calidad de vida en el trabajo”, añadió Gómez.

Ubicación estratégica para la operación empresarial

La oferta de servicios en el entorno también mejora la experiencia laboral: el edificio incorporará nuevas marcas a su oferta con la inclusión de Burger King, Popeyes y Krispy Kreme y se encuentra rodeado de bancos, comercios y opciones gastronómicas que fortalecen el atractivo del área y mejora la satisfacción tanto para las empresas como para sus colaboradores.

El regreso de empresas al corazón capitalino genera encadenamientos económicos inmediatos. La llegada de entre 1.500 y 1.600 trabajadores diarios contribuirá a reactivar el comercio local, aumentar la seguridad mediante una mayor presencia peatonal y promover una percepción positiva del centro urbano.

“Recuperar edificios en desuso es vital para que San José vuelva a ser un punto de encuentro y desarrollo. Cuando más personas trabajan en el centro, los negocios se fortalecen y la ciudad se vuelve más viva y segura”, concluyó el gerente de Genera.

En un contexto donde múltiples edificios del casco central permanecen vacíos, la renovación de Rofas busca ser ejemplo de cómo la reconversión de espacios puede impulsar empleo, atraer inversión y generar dinamismo urbano.