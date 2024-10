Costa Rica: EcoFest llega para dar a conocer la belleza natural y gastronomía de Sarapiquí

En el marco del Ecofest se realizará el Festival de Aves Rapaces donde se podrá presenciar la migración de esta especie.

Por Revista Summa

Este mes de octubre el cantón de Sarapiquí se une para dar a conocer su riqueza natural, cultural y gastronomía por medio del ECOFEST, Cultura y Turismo Sostenible, el cual es organizado por la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA), la Municipalidad de Sarapiquí, Fundación Ecovida-Refugio Lapa Verde y con el patrocinio de ZooDallas.

Esta iniciativa cantonal, que se desarrollará del 02 al 27 de octubre, tiene como objetivo promover la zona de Sarapiquí y educar tanto a los residentes como a los turistas acerca de la importancia del cuidado del ambiente, fomentando la participación en actividades ecológicas.

Lisbeth Corrales, de la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA) explica “Desde CATUSA queremos invitar a todos los costarricenses y los locales para que disfrutemos en el mes de octubre del ECOFEST. Una feria que hacemos desde hace varios años y que involucra cultura, deporte, turismo, y otras actividades que se pueden efectuar en Sarapiquí como rafting, canopy, tour en bote por mencionar algunas. Además, en el mes de octubre todo va a esta en oferta y en hotelería las personas van a conseguir mejores precios”.

Por su parte Vanessa Rodríguez, alcaldesa de la Municipalidad de Sarapiquí asegura que el Ecofest une a muchas organizaciones se unen para celebrar con actividades culturales, deportivas y tradicionales el cantón de Sarapiquí.

“Queremos que descubran este cantón que tiene mucho por ofrecer y que además te conecta con el bosque tropical”, agregó Rodríguez.

Dentro del Ecofest también se realizará el Festival de Aves Rapaces, del 05 al 20 de octubre, una gran oportunidad para que los amantes de las aves, desde el Refugio Lapa Verde puedan presenciar desde la torre la migración de esta especie.

Randall Montoya, biólogo de la Fundación Ecovida- Refugio Lapa Verde comenta que “presenciar la migración de las Rapaces desde la torre del Refugio es una experiencia única y el 19 de octubre tendremos un puertas abiertas, ya que es uno de los días más importantes de la migración. Desde el proyecto EcoVida Hawk Watch y junto con 10 organizaciones más estamos organizando este festival de aves que es el primero en el país y el cantón llamado Aves Viajeras, donde tendremos muchas actividades como observatorios ambulantes, actividades escolares charlas, unas puertas abiertas en el Refugio, y otras más.

Descubra Sarapiquí en octubre con tarifas especiales

El evento incluye talleres, charlas, ferias de productos sostenibles y actividades recreativas, todas orientadas a sensibilizar a los participantes sobre la protección del entorno natural y a destacar Sarapiquí́ como un destino ecoturístico de primer nivel.

Este año, incorporaron nuevas atracciones como Alas Viajeras el Festival de Migración de Aves Rapaces, Festival Gastronómico Internacional, Actividades culturales para toda la familia, Feria Ambiental y Cultural (OET), Tope, ENCUAMTUR Encuentro Cultural Ambiental y Turístico, Baile de la Polilla, 5ta Fecha y Cierre de La Copa Nacional de Ciclismo de Montaña y muchas actividades más.

La agenda de actividades inicia el 02 de octubre en Horquetas, donde se efectuarán actividades exclusivas para los adultos mayores como bingo, juegos de mesa, venta de aperitivos y café, actividades culturales y otros.

Luego, del 04 al 05 de octubre tendrán un Farm Trip Sarapiquí. Este es un tour para las agencias turísticas y recorrerán los principales atractivos de la zona. Sale de Sarapiquí.

El 05 de octubre en el Salón de Horquetas realizarán el famoso Baile de la Polilla, a las 6:00 pm. Tendrán un DJ, bailes tradicionales y ventas.

Del 05 al 06 de octubre será la final de La Copa MTB en categoría Kids, Pasados de Línea y el cierre de la Copa Nacional de MTB.

Para los amantes de las aves, del 05 al 20 de octubre se desarrollarán diversos Observatorios de Aves, donde las personas tendrán información de la migración de Rapaces, se ofrecerá equipos ópticos y guías impresas.

Esta actividad tendrá una ruta y será 05 de octubre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m en la Reserva Trimbina. El 12 de octubre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m en el Parque de Río Cuarto. El 18 de octubre de 8:00 a.m. a 2:00 p.m en el Parque Recreativo, Puerto Viejo y el 20 de octubre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m en la Reserva La Selva OET.

El 12 de octubre en la zona de la Virgen de Sarapiquí tendrá actividades como poesía, concierto, exposición de artesanos, baile latino, Show BMX, gastronomía y baile folclórico.

Por otro lado, el 19 de octubre se llevará acabo la I Edición del Festival de Aves Rapaces, en el Refugio de Lapa Verde, ubicado en Chilamate, donde tendrá presentaciones culturales, feria de artesano, comidas, concierto, mascarada de aves, expositor internacional, premiación de Historias de Aves y Concurso de artesanía. Además, contarán con un puertas abiertas para hacer un tour que incluye visita a la torre de observación de aves migratorias de 8:00 a.m. a 7:00 pm.

El 20 de octubre se tendrá la Feria Ambiental y Cultural OET- UNA en la Flaminia (OET La Selva). Tendrán charlas, talleres, presentaciones artísticas, ventas de artesanías, feria de ciencias, caminata por los senderos y otros.

Finalmente, el 27 de octubre EcoFest cerrará el mes de actividades con una tradicional Cabalgata en Puerto Viejo.

Y lo más importante hay disponibles opciones de hospedajes y tours todo el mes en la zona con tarifas especiales de esta temporada.

Para el Ecofest 2024, se tiene el respaldo de La Asociación Turística Rio Sarapiquí, ASADA Horquetas y la Asociación de Desarrollo Integral Finca 6 y Puerto Viejo. Entre otras organizaciones, personas y empresas privadas.

Los organizadores hacen una invitación cordial a los costarricenses para que visiten Sarapiquí y disfruten en familia y amigos del EcoFest.