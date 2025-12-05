Costa Rica: Dos Pinos y DONATAPA convierten mil kilos de tapitas en sendero accesible en playa Cahuita

La Cooperativa participa activamente en iniciativas de sostenibilidad, educación y promoción de la economía circular.

Por Revista Summa

Mil kilos de tapitas de tés y otras bebidas Dos Pinos recolectadas en el país se convirtieron en una plataforma que dará acceso a personas con discapacidad en Playa Negra, Cahuita, gracias a una alianza entre la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, DONATAPA y la Red Costarricense de Turismo Accesible.

La Cooperativa participa activamente en iniciativas de sostenibilidad, educación ambiental en la región y promoción de la economía circular a lo largo del año. A través de su modelo cooperativo, Dos Pinos ha logrado involucrar a personas colaboradoras, consumidores y comunidades enteras con el propósito de transformar los residuos y convertirlos en diversas opciones de materiales que tienen un impacto positivo para las comunidades y sus habitantes.

“Cada tapa que logramos recuperar se convierte hoy en acceso, en oportunidad, en equidad. Dos Pinos demuestra que cuando se escucha el llamado y se actúa, el cambio es posible. Esta playa accesible representa no sólo infraestructura, sino un símbolo de respeto y empatía hacia las personas y el planeta que compartimos”, destacó Sofía Valverde, Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos.

La iniciativa, impulsada por la Red Costarricense de Turismo Accesible (RED) y su proyecto DONATAPA, transforma tapitas plásticas en madera plástica reciclada para construir pasarelas y sillas anfibias, permitiendo a las personas en condición de discapacidad, acceder a las playas públicas del país.

Esta nueva infraestructura en Playa Negra, Cahuita, representa un avance para el Caribe costarricense y un ejemplo de cómo la cooperación entre sectores puede generar impacto real y duradero.

“Esta será la tercera playa accesible del Caribe costarricense, después de las inauguradas en Playa Cieneguita (Limón) y Playa Manzanillo (Talamanca), ampliando así la red de espacios que garantizan el disfrute del mar a todas las personas, sin importar su condición física. La instalación incluye 10 módulos de pasarela de 30 metros y una silla anfibia, elaborados a partir de 1.000 kilos de tapas plásticas recolectadas en todo el país”, indicó Stephanie Sheehy, directora ejecutiva de la Red Costarricense de Turismo Accesible.

La trayectoria ambiental de la Cooperativa consolida su posición como referente regional en sostenibilidad. La empresa ha desarrollado programas de recolección y reciclaje en sus Plantas de Producción Plantas de Tratamiento de aguas residuales, así como en todas sus operaciones, bajo estándares internacionales, y proyectos de reforestación en zonas rurales, para compensar emisiones y restaurar ecosistemas.

Además, ha invertido en investigación de empaques sostenibles, demostrando que la responsabilidad ambiental puede ser motor de innovación y orgullo nacional.

“Para Dos Pinos, la sostenibilidad es un compromiso integral que une bienestar económico, inclusión social y protección del ambiente. Cuando transformamos plástico en oportunidades de acceso, no solo cuidamos el planeta, sino que afirmamos que la inclusión es un derecho fundamental y como empresa responsable, aportamos nuestro granito de arena para tener una sociedad más justa y equitativa” concluyó Valverde.

La administración de la nueva playa estará a cargo de dos empresarios locales, propietarios de restaurantes de la zona, quienes se unirán para garantizar un servicio inclusivo, seguro y solidario. Ambos ofrecerán mantenimiento de equipos, registro de visitantes y acceso gratuito a servicios sanitarios para personas con discapacidad, reafirmando el compromiso comunitario que da vida al proyecto.