Costa Rica debe acelerar acciones para atender baja en generación de empleo

CINDE anunció que en 2023 las empresas multinacionales de los sectores de ciencias de la vida, servicios, infraestructura turística y manufactura avanzada generaron 5.574 empleos netos, apenas un 27% de lo reportado en 2022.

Por Revista Summa

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), el Programa Estado de la Nación (PEN) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), analizaron las cifras de empleo país, los datos del sector multinacional del 2023 y la realidad de cómo se prepara el recurso humano costarricense y su vinculación con el mercado.



El encuentro planteó que Costa Rica enfrenta temas de competitividad y preparación de talento para la empleabilidad, por lo que el país debe acelerar el paso. Por primera ocasión en los últimos 15 años, el dato de empleo del sector multinacional se desaceleró, lo que requiere prestar atención con mayor ahínco a los temas que afectan al país. Se plantea que se está ante una nueva dinámica del empleo.



Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación comentó que la historia conocida ha sido siempre el reto entre el crecimiento de la producción pero no así el del empleo, especialmente en las empresas de pequeña dimensión que se enfrentan a un ambiente hostil de negocios que incluso las hace más vulnerables a subsistir en comparación a las grandes productoras y empresas dentro del régimen de zona franca.



“El parque empresarial está compuesto por alrededor de 77.000 empresas formales, de las cuales la mayoría son de tamaño pequeño. El aporte a las ventas y el empleo que realizan estos negocios micro representan solo el 14% y 15% del total, respectivamente. Por su parte, las empresas más grandes, aunque equivalen al 2% del parque empresarial, se encargan de la mayor parte del empleo formal y del 62% de las ventas del país”, indicó Cullell.



“Ahora estamos ante una historia no tan conocida. Los datos nos están mostrando la desaceleración en la generación de empleo neto en las empresas multinacionales de sectores que han venido siendo altamente dinámicos”, añadió.



Desaceleración en empleo neto de empresas multinacionales



De acuerdo con datos de CINDE, el 2023 cerró con un conteo de 5.574 empleos netos. Esto representa apenas el 27% del empleo generado en 2022. Los datos responden a datos reales de 429 empresas de los sectores de servicios, infraestructura turística, dispositivos médicos y manufactura avanzada.



“Vemos en este 2023 la desaceleración en término de empleo neto en sectores dinámicos y sólidos como ciencias de la vida, servicios, infraestructura turística y manufactura avanzada. Esto nos llama a la reflexión inmediata y sobre todo a la toma de acciones prontas que nos ayuden a atender los retos globales y de competitividad local que impactaron en la generación de mayores oportunidades para los costarricenses”, señaló Marianela Urgellés, Directora General de CINDE.



“Si bien es cierto hay elementos de impacto global y la estabilización post pandemia, que pueden ser parte de las razones que ocasionaron la caída del empleo, claramente vemos grandes oportunidades de trabajo pronto en aspectos de clima de negocios que sí están en manos de Costa Rica. Durante años hemos levantado la voz como CINDE sobre la brecha de talento existente y la escasez de personal bilingüe, por ejemplo. Asimismo, temas como nuevos incentivos no fiscales y estabilización de las condiciones locales, son elementos de competitividad que tenemos pendientes de atender”, reforzó Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE.



CINDE reporta el empleo neto de las empresas multinacionales de servicios corporativos, ciencias de la vida, manufactura avanzada e infraestructura turística con base en datos de empleo real verificado con cifras de la CCSS.



Por primera ocasión el sector de ciencias de la vida fue el principal generador de empleos netos sumando 4.720 (un 85% del total), seguido del sector servicios con 1.455 empleos.



Por su parte el sector de manufactura avanzada mostró cifras negativas. En el balance entre empleos totales generados y los perdidos, el sector registra – 634 empleos.



CINDE explicó que, pese a que el sector de Ciencias de la vida sostuvo el empleo neto y tuvo un crecimiento positivo, pero menos al de años anteriores. Y para el caso de manufactura indicaron que éste sigue mostrando grandes retos; según el criterio de CINDE se visualizan oportunidades de recuperación con el desarrollo de la cadena de suministros de semiconductores.



Finalmente, CINDE mencionó que, por segundo año consecutivo, la mayoría de empleos netos son de mujeres. El empleo femenino representó el 55.5% del total generado.

Dentro de las cifras expuestas también se menciona que, del universo de 429 empresas analizadas, este año el 35% decreció en sus planillas versus 23% en el 2022.



¿Una tormenta perfecta o un año anómalo?



De acuerdo con datos del INEC presentados por Pilar Ramos, Coordinadora de Divulgacion de Estadísticas, el comportamiento de empleo muestra afectación de manera sostenida en los últimos años, mostrando caída de empleo en personas jóvenes, de forma más evidente en mujeres y un aumento en el número de personas desempleadas con secundaria completa



Vargas Cullell complementó en que es importante analizar los nuevos datos que aporta CINDE sobre la desaceleración de un sector como el multinacional, que típicamente ha venido creciendo a ritmos mayores que el resto de la economía.



De acuerdo con CINDE, algunas de las potenciales razones que pueden explicar el decrecimiento se encuentra el impacto de elementos enfrentados en la economía global, tales como:



– congelamiento de contrataciones, influencia de principal socio comercial (EE.UU.), competencia en regímenes especiales, rebote pandemia en flujos de inversión extranjera directa y escasez de talento.



A nivel local, se señalaron como potenciales motivos:



– el deterioro en elementos de competitividad y la incertidumbre, la llegada de proyectos nuevos, pero, de menor escala y las reinversiones más controladas en términos de empleo; la relación directa de lo que enfrenta el mercado estadounidense y la escasez de talento que cumpla con la demanda de las compañías.



Llamado a tomar medidas



Vanessa Gibson de CINDE reforzó el mensaje de buscar calzar la oferta y la demanda de talento nacional procurando mejorar el manejo del idioma inglés y la formación continua, en áreas de alta demanda a escala global.

Por su parte, Vargas Cullell indicó que estamos ante un momento en que hay que insistir, prevenir y adaptar medidas país. Temas como prospección laboral, generación de una política robusta de empleo y fortalecimiento de la política de desarrollo, componen parte del llamado inmediato a la acción.



Actualmente, 187.985 personas laboran para las empresas multinacionales de servicios, manufactura, ciencias de la vida e infraestructura turística apoyadas por CINDE.