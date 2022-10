Costa Rica: Crucero de lujo ancla en Quepos por temporada de expedición y lujo

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Este jueves 13 de octubre ancló en Quepos la embarcación Scenic Eclipse, considerado un crucero de “súper lujo”.

Por Revista Summa

El Scenic Eclipse, el primer crucero seis estrellas del mundo, catalogado de súper lujo y que trae abordo dos helicópteros y un submarino de expedición, inauguró este jueves la temporada de cruceros de lujo y expedición en Quepos.

El mega-yate, de 168 metros de eslora por 21.5 de manga, incorpora las últimas novedades en diseño y tecnología naval para la exploración de entornos extremos, como las costas ártica y antártica o los fondos marinos. El buque, de 17.000 toneladas, tuvo un costo estimado de US $250 millones y su viaje inaugural fue en agosto de 2018.

“Los cruceristas que viajan en barcos de lujo y expedición se quedan más tiempo en el país y los turistas suelen ser profesionales o empresarios con un alto poder adquisitivo, con un ingreso anual de entre US $80 mil y US $120 mil, con un gasto promedio por pasajero de US $3,000, es por ello que Costa Rica está enfocando estrategias de atracción en este tipo de embarcaciones para que permanezcan por más tiempo en el territorio nacional, generando de esta forma el impulso económico al sector turismo y a las ciudades puerto”, mencionó Gustavo Alvarado, director de Gestión Turística del ICT.

El Scenic Eclipse, de la compañía Scenic Luxury Cruises, con bandera de Bahamas, visita en sus recorridos más de 70 puertos, entre los que se incluyen lugares declarados Patrimonio Mundial de la Unesco e itinerarios por la Antártida, el Ártico, el Caribe y América del Sur. El diseño de este buque se vio sometido a los complejos requerimientos para afrontar las más exigentes condiciones de tormentas, temperaturas extremas, grandes olas o presencia de hielo.

Cuenta con 114 cabinas que van desde los 32 a los 247 m2 y todas las suites tienen servicio de mayordomo. Los espacios en la embarcación se complementan con piscina exterior e interior, un spa de 550m2, gimnasio, estudio para yoga y pilates, así como gastronomía variada. También cuenta con un teatro dotado con la última tecnología para conferencias y proyecciones, ya que abordo viaja un equipo de expertos que van desde historiadores a biólogos marinos, geólogos, ornitólogos, naturalistas y fotógrafos.

El buque trasporta kayaks, bicicletas eléctricas, raquetas de nieve, equipos de buceo y snorkel, lo que permitirá a los viajeros experimentar por todas las vías de explotación de cada uno de los destinos.

Las grandes joyas del barco son dos helicópteros Scenic Neptune, con capacidad para seis pasajeros que despegan y aterrizan en la cubierta del barco, así como un submarino de expedición que puede sumergirse hasta 305 metros de profundidad y una flota de botes zodiac. Su avanzado sistema de posicionamiento dinámico GPS ecológico está diseñado para permitir maniobras estacionarias sin necesidad de soltar el ancla, con lo que se eliminan posibles daños en los arrecifes de coral.

En esta oportunidad, el buque arribó a nuestro país con 62 pasajeros y 189 tripulantes realiza un viaje de 13 días desde San Diego, California tocando puertos en México, Guatemala y pasando por Costa Rica.

“Desde el INCOP continuaremos con los esfuerzos necesarios para recibir a los cruceristas con los brazos abiertos, además buscaremos que nuestros muelles siempre ofrezcan las condiciones necesarias de infraestructura para que su llegada sea placentera. Con el arribo del crucero Scenic Eclipse con damos inicio a la temporada de cruceros de Lujo y Expedición, estos por lo general son cruceros más pequeños con una menor cantidad de personas que se quedan más tiempo en el país y gastan más, es decir, se da un beneficio directo en las comunidades costeras” manifestó Widman Cruz, presidente ejecutivo del INCOP.

Aquí estará en Quepos, Papagayo y Puntarenas, los pasajeros realizarán visitas a atractivos turísticos como el Parque Nacional Manuel Antonio, disfrutarán de la observación de aves, puentes colgantes, entre otras actividades. En nuestro país embarcarán nuevos pasajeros que harán recorridos en puertos del Pacífico costarricense y saldrá del país con rumbo a Panamá, Ecuador y finalizará el recorrido en Perú. Las nacionalidades de los pasajeros de este crucero son en su mayoría estadounidenses y canadienses.

Crucero a Playas del Coco

Por otra parte, el 16 de octubre anclará en Playas del Coco, Guanacaste el buque de expedición Ocean Victory con 65 pasajeros y 83 tripulantes. Se trata de un crucero con un alto compromiso ambiental, pues produce las menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por pasajero del sector.

Este buque construido en el 2021 posee 104 metros de eslora, 18 metros de manga y 93 grandes camarotes. Forma parte de una nueva generación de buques de bajo consumo energético y es de la más alta clase para viajes en hielo. En este viaje realiza un itinerario de 15 días desde San Diego, California visitando destinos como Cabo San Lucas, La Paz y Puerto Vallarta, en México y Playas del Coco, en Costa Rica.

Durante la estadía en Guanacaste, se calcula que el 90% de sus pasajeros tomarán tours visitando los atractivos de Playas del Coco y Parques Nacionales como Palo Verde.

“Posterior a los estragos que provocó la pandemia, reactivar la economía en nuestro cantón ha sido un gran reto. Para nuestra administración es uno de los objetivos principales la atracción de nuevas inversiones, visitación turística en la zona y qué mejor manera de hacerlo que con las visitas del turismo que proviene de los cruceros de expediciones de lujo.

“Lo anterior se traduce en mayores ingresos económicos para lugares puerto como es el caso de Playas del Coco, donde planificamos a futuro realizar la construcción de un muelle que sirva como atracadero para las diferentes embarcaciones. Queremos colocar al cantón Carrillo en el mapa del mundo como destino turístico que ofrece amplia oferta hotelera, actividades acuáticas como buceo y pesca deportiva, gran variedad de playas vírgenes, turismo de aventura, amplia oferta gastronómica y un sinfín de ventajas que se podría decir que solo nosotros lo tenemos de manera integrada en la zona”, señaló Carlos Cantillo Álvarez, alcalde de la Municipalidad de Carrillo.

La temporada de cruceros de expedición y lujo en el país da inicio en octubre y finaliza en mayo de cada año. El perfil de los cruceristas de lujo y expedición se destaca por personas entre los 50 y 70 años, principalmente, de nacionalidad estadounidense, alemana, inglesa, canadiense y francesa; suelen ser especialistas en alguna rama de investigación o disfrutan del conocimiento y experiencias enriquecedoras.