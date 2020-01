Costa Rica: Crecimiento del sector construcción urge la intervención del Gobierno en 7 temas claves

Cámara aboga por mejora regulatoria real con resultados concretos, impulsar reformas sostenibles en la gestión de obra pública e incrementar el acceso al crédito de vivienda para la clase media.

Por Revista Summa

El dinamismo y crecimiento que pueda reportar el sector construcción para este 2020, dependerá en gran medida del compromiso que asuma el Gobierno, para poner en marcha una serie de acciones que garanticen que esta actividad, cierre el presente año con números más alentadores.

Para la Cámara Costarricense de la Construcción CCC, la actuación del Gobierno representa la piedra angular para el sector en este año. Los representantes de la Cámara sostienen que desde la crisis económica del 2008-2009, Costa Rica no se ha recuperado en su totalidad; con un lento crecimiento económico, la tasa de desempleo que se ha elevado, aunado a que el país continúa con rezagos importantes en materia de infraestructura pública.

“Para el sector construcción, el 2020 es un año clave. Nuestras empresas están preparadas para construir las obras que se requieren para reactivar la economía y fortalecer la competitividad del país, no obstante, es imprescindible el apoyo del Poder Ejecutivo en la implementación de medidas concretas para reforzar la confianza de los consumidores e inversionistas”, manifestó Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Los indicadores de los últimos meses no han sido positivos para el sector. Desde diciembre del 2018, el IMAE del sector construcción registra tasas decrecientes, cerrando con un decrecimiento interanual de 12,7% a octubre del 2019. Por otra parte, en cuanto a los empleos formales, a octubre del 2019 se reportó la pérdida de once mil empleos en el sector.

El único dato que reportó un incremento fue el de metros cuadrados tramitados, el cual, para noviembre del 2019 y debido al impulso generado por el transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fue de un crecimiento del 18%. Esto significa que existe un banco importante de proyectos que podrían ejecutarse durante los próximos años, si el Gobierno genera las condiciones favorables.

Las autoridades de la CCC, señalan que la proyección de crecimiento del PIB de construcción del 2020 del del Banco Central de Costa Rica BCCR, mostrará un decrecimiento del -0,4%, como resultado de un leve incremento en la construcción privada, pese a la caída proyectada para la ejecución de obra pública.

Por lo anterior, la Cámara Costarricense de la Construcción urge que el Gobierno atienda diversas áreas que generen mayor impacto y en el menor tiempo posible. Básicamente, se enfocan en siete medidas que implican aspectos como el acceso al crédito, mejora regulatoria, revisar la participación del Instituto Costarricense de Electricidad ICE como un actor más en el proceso de construcción de obra pública; intervención de Acueductos y Alcantarillados para reenfocar prioridades, así como incrementar la inversión de obra pública y reforma al gasto público.

Específicamente, las acciones clave para el sector construcción son las siguientes:

1. Reforma Fiscal: La CCC insiste en aplicar adecuadamente el encadenamiento y garantizar la progresividad en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado que se negoció. Asimismo, considera primordial la aprobación del Proyecto de Ley 21.637 “Adición de un transitorio V Bis a la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para el impulso de la reactivación económica”, donde la progresividad que viene a normar explícitamente el proyecto de Ley, evitaría el incremento de golpe del 10% en el costo de los proyectos y contribuiría a genera un mayor dinamismo económico que redundaría en un incremento de la recaudación tributaria.

2. Facilitar el acceso al crédito para vivienda para la clase media: que es el segmento que más problemas tiene en este tema. Para ello se requiere la implementación efectiva de la disminución de tasas de interés, reducción de costos financieros (comisiones, servicios notariales, etc.) y ampliar beneficios y condiciones que se están otorgando a viviendas de un valor menor al límite de interés social, para créditos de vivienda a vivienda clase media (hasta 100 millones de colones). Asimismo, se debe valorar el otorgamiento de incentivos fiscales para compra de primera casa, por ejemplo, la deducción del pago por intereses por préstamos de vivienda del impuesto de renta.



3. Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector: la transformación real de instituciones como SETENA y SENARA no se ha logrado a la fecha, por lo que la solicitud de la CCC al gobierno, va dirigida a no claudicar en este proceso de transformación y evitar caer en un simple maquillaje -que es lo que se está haciendo- que no beneficia en nada al sector construcción. Específicamente se requiere la promulgación del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) y del Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (MECSA) que se trabajaron en el marco del grupo de trabajo conformado a partir del Decreto N.° 41817-MINAE, “Sobre el proceso de colaboración técnica en la revisión del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y para la Evaluación de Impacto Ambiental administrada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental”.



4. Frenar la participación ilegal y desleal del ICE en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas: promulgar una Directriz Presidencial que obligue a esa entidad a limitar su participación solo a las actividades para las que está facultada por Ley y darle orden expresa al ICE de no firmar más convenios interinstitucionales para diseño, construcción o supervisión de obras y abstenerse de firmar contratos otorgados por la vía de la excepción que establece el Art. 2 de la LCA. Adicionalmente el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias e impulse la aprobación del Proyecto de Ley 21.014, “Ley de lucha contra el uso abusivo de la Contratación Administrativa entre Entes de Derecho Público”, para limitar la utilización la excepción del Art. 2 de la Ley de Contratación Administrativa.



5. Garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo futuro del país: Intervenir el AyA para lograr una adecuada planificación y control que asegure la finalización de los proyectos en los plazos requeridos, con especial atención a la construcción de la Quinta Etapa del Acueducto Metropolitano, fundamental para garantizar el abastecimiento de la GAM. Se debe establecer una hoja de ruta de acciones urgentes, con plazos establecidos, para atender los problemas de disponibilidad de agua, la inseguridad jurídica y la lentitud en materia de trámites, con especial atención a respuestas ágiles en los trámites de solicitudes de disponibilidad, interconexión, atención oportuna de fugas y asignación de tarifas correctas según uso.



6. Impulsar reformas sostenibles en la gestión de obra pública: especialmente para atender el rezago en infraestructura, esto por cuanto a pesar de la buena gestión y el impulso generado por el Ministro Méndez Mata en la construcción de obras viales que estaban pendientes desde hace muchos años, persiste la necesidad de trabajar en fortalecer la planificación de mediano y largo plazo para garantizar la construcción oportuna de las obras que se requieren para el desarrollo del país, de manera que la gestión en materia de infraestructura no dependa solamente del liderazgo del jerarca a cargo.



7. Gasto público: impulsar una verdadera reforma del empleo público, para garantizar el aumento en la eficiencia del gasto público y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal sin excepciones.

“Para el sector es preocupante factores como la caída de la confianza, tanto a nivel de inversionistas como de los consumidores, que contribuye a la desaceleración del crecimiento. Por ello, la insistencia en la atención de diversas áreas, priorizando las que puedan generar un mayor impacto y en el menor tiempo posible. En este sentido y como disparador de la reactivación económica, la generación de medidas específicas para impulsar el sector construcción es imprescindible”, concluyó Acón.