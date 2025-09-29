Costa Rica: Contrato de financiamiento entre BCR y BANHVI impulsa Fondo Nacional de Vivienda

Más hogares podrán acceder a vivienda digna y adecuada.

Por Revista Summa

El Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) formalizaron recientemente un contrato de crédito en condiciones muy competitivas, destinado al desembolso de recursos para el fortalecimiento de la estructura de fondeo de la institución y de su capital de trabajo.

El monto total del financiamiento asciende a ¢20 000 millones, de los cuales el 50% ya fue desembolsado al BANHVI y el porcentaje restante será trasladado en noviembre del presente año.

Uso de los fondos

Actualmente el BANHVI administra dos fondos con propósitos diferenciados:

1. Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI): Este fondo se encarga de la distribución de los Bonos de Vivienda, los cuales son subsidios otorgados con recursos provenientes del Presupuesto de la República

2. Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI): Este fondo se dedica a la intermediación financiera. Los recursos que se captan a través del mercado bursátil o financiero son destinados a la colocación de créditos a través de las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y estas a su vez los colocan entre sus clientes como créditos hipotecarios para dotar de vivienda a las familias costarricenses.

Los recursos financiados por el BCR han sido destinados al FONAVI, que como se indicaba su objetivo es la intermediación financiera. Esto se traduce en mayor disponibilidad de crédito para las familias, especialmente en soluciones habitacionales que pueden complementarse con subsidios del FOSUVI, según el análisis crediticio de cada caso y de acuerdo con los criterios de la entidad financiera que seleccione la persona.

“En el Banco de Costa Rica estamos comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país e impulsar que más hogares puedan acceder a una vivienda digna y adecuada es vital para asegurar que los ciudadanos cuenten con los recursos básicos que les permitan mejorar sus condiciones, generar sentido de pertenencia, seguridad y libertad. Para el Conglomerado Financiero BCR la posibilidad de servir como facilitador en la colocación de estos recursos hace que nuestra visión de impacto positivo que cambia vidas se fortalezca aún más. Seguiremos contribuyendo y apoyando este tipo de iniciativas para el bienestar de la población costarricense” afirmó Julio César Trejos Delgado, Gerente General del BCR.

El BANHVI continúa en un análisis constante del mercado y de las opciones de financiamiento disponibles, con el objetivo de aprovechar las alternativas de manejo de pasivos que le permitan atender sus obligaciones financieras y cumplir con las metas establecidas para dotar a las familias de ingresos bajos y medios de una solución de vivienda apropiada.

“Esta acción conjunta entre los dos bancos representa una alianza estratégica de recursos para optimizar la estructura financiera del BANHVI, lo cual le da dinamismo a la colocación de créditos de vivienda. En el Banco Hipotecario trabajamos con la mirada puesta en las comunidades y clientes; con ello además de contribuir con la disminución del déficit habitacional y de brindarle un espacio seguro a las familias, trasladamos recursos al sector de la construcción con lo se produce un fortalecimiento de la economía mediante la generación de unos 30.000 empleos anuales entre directos e indirectos además de los encadenamientos productivos”, detalló Dagoberto Hidalgo Cortés, Gerente General del BANHVI.

La firma de este contrato de financiamiento forma parte de la misión del BANVI de canalizar recursos, establecer lineamientos generales para la intermediación financiera y el otorgamiento de subsidios.