Costa Rica: Continúan abiertas las postulaciones para becas de alto rendimiento académico

El programa, dirigido a alumnos de quinto y sexto grado en situación de vulnerabilidad económica, ofrece acompañamiento integral durante toda la educación secundaria: apoyo académico, mentoría, acceso a tecnología y actividades de enriquecimiento STEAM.

Por Revista Summa

La organización Edunámica mantiene abierto el proceso de postulaciones para becas 2026. Esta es una oportunidad única para que jóvenes talentosos de todo el país accedan a un programa integral que va mucho más allá del apoyo económico tradicional.

Durante 24 años, Edunámica, que es una organización sin fines de lucro ha transformado la vida de más de 40,000 niños y jóvenes en Costa Rica. Su modelo educativo integral abarca acompañamiento académico, desarrollo socioemocional, acceso a tecnología, orientación vocacional y experiencias solidarias. Actualmente, más de 1,500 alumnos son profesionales exitosos que demuestran el impacto duradero del programa.

¿Quiénes pueden aplicar?

El programa busca estudiantes que cursan quinto o sexto grado de la escuela y que destaquen por encima de la media en áreas como ciencias, tecnología, matemáticas, deportes o artes. El requisito fundamental es pertenecer a una familia en situación de vulnerabilidad económica.

Los estudiantes seleccionados recibirán acompañamiento durante toda su educación secundaria, incluyendo apoyo académico, mentoría, acceso a tecnología y participación en actividades de enriquecimiento en áreas STEAM.

¿Cómo postularse?

El proceso de aplicación es completamente digital y muy sencillo. Los interesados pueden dirigirse a www.edunamica.cr, donde encontrarán el apartado Becas 2026 y podrán completar el formulario con todos los datos requeridos. También pueden acceder a través de las redes sociales de Edunámica: Facebook (EdunamicaCR) e Instagram (Edunamica).

“Invitamos a todas las familias que cumplan con estos criterios a no perder esta oportunidad de transformar el futuro de sus hijos a través de la educación. Cada estudiante que apoyamos representa la posibilidad de un cambio generacional”, expresó Azucena López, Coordinadora de Proyectos de Edunámica.