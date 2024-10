Costa Rica contará con el primer aeropuerto en Latinoamérica en implementar CLEAR Mobile

El sistema ofrecerá a los viajeros una experiencia más rápida en el control de seguridad, alineándose con la visión de brindar la experiencia Pura Vida a quienes visitan Costa Rica.

Por Revista Summa

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría será el primer aeropuerto en Latinoamérica en implementar el sistema CLEAR Mobile, una solución que promete transformar la experiencia de los pasajeros dentro de la terminal. Este innovador sistema permitirá a los pasajeros acceder a una vía rápida y segura simplemente mostrando un código QR, agilizando significativamente el proceso de control de seguridad.

¿Qué es CLEAR Mobile y cómo funciona?

CLEAR Mobile es una solución que brinda a los viajeros un proceso de seguridad más eficiente. Los pasajeros que deseen utilizar este servicio deben descargar la aplicación gratuita de CLEAR y adquirir un pase diario, lo que generará un código QR para presentar al llegar a la línea de seguridad de CLEAR en el aeropuerto.

En el Aeropuerto Juan Santamaría, los pasajeros encontrarán una línea dedicada para el servicio CLEAR Mobile, donde podrán realizar de manera más ágil tanto el proceso de Migración como la inspección de seguridad. Además, el proceso estará guiado por banners y personal uniformado de CLEAR que asistirá a los viajeros durante su experiencia.

La implementación de CLEAR Mobile traerá numerosos beneficios para los viajeros. Al acceder a una vía rápida en el control de seguridad, los pasajeros podrán gestionar su tiempo de manera más eficiente, reduciendo los tiempos de espera en el proceso de control de seguridad dentro del aeropuerto. Este cambio no solo mejora la experiencia del pasajero, sino que también contribuye a la eficiencia operativa del aeropuerto.

“La implementación de CLEAR Mobile en el Aeropuerto Juan Santamaría refleja nuestro compromiso de brindar una experiencia Pura Vida a todos los pasajeros que transitan por nuestras instalaciones. Queremos ofrecer un proceso de seguridad más ágil y eficiente, alineado con los estándares internacionales y enfocado en la comodidad de nuestros usuarios”, comentó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS.

El servicio CLEAR Mobile estará disponible para todos los pasajeros que deseen adquirirlo. Los viajeros que no sean miembros de CLEAR Plus podrán adquirir un pase diario a través de la aplicación de CLEAR, el cual es válido por 24 horas. Los miembros de CLEAR Plus, por su parte, disfrutarán de acceso ilimitado a las líneas de CLEAR Mobile sin costo adicional.

El sistema de CLEAR Plus se encuentra disponible en 58 aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo aeropuertos en Texas, Florida, California, Nueva York, y Georgia, y utiliza tecnología biométrica para verificar la identidad de los viajeros. Su innovador sistema ha transformado la manera en que los pasajeros se preparan para sus vuelos, ofreciéndoles una experiencia más eficaz en su paso por los aeropuertos.

La instalación de CLEAR Mobile en el Juan Santamaría marca un paso importante en la transformación de los aeropuertos en Latinoamérica, elevando los estándares de servicio y contribuyendo a una experiencia de viaje más cómoda y eficiente.