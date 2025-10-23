Costa Rica consolida su modelo de reciclaje local con el apoyo de Tetra Pak, Dos Pinos y Empaques Santa Ana

Gracias a la participación activa, el país consolida un modelo de reciclaje local que reduce residuos, genera ingresos y disminuye la huella de carbono.

Por Revista Summa

En el marco del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Tetra Pak reafirma su compromiso con el país celebrando los avances de una alianza que integra a la empresa privada, recolectores y comunidades para fortalecer el reciclaje de envases y avanzar hacia una verdadera economía circular.

Este esfuerzo conjunto demuestra cómo la colaboración entre empresas y consumidores puede generar beneficios concretos para el medio ambiente y la sociedad. Gracias a la participación activa de recolectores y comunidades, se ha consolidado un modelo de reciclaje local que está reduciendo residuos en rellenos sanitarios creando oportunidades económicas y disminuyendo la huella de carbono al eliminar la necesidad de exportar envases para su procesamiento.

Los resultados ya son visibles. Al cierre del primer semestre de 2025 se han reciclado 916 toneladas de envases Tetra Pak en el país, una cifra que supera ampliamente las 620 toneladas logradas en 2024, lo que representa una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte internacional de residuos.

“Cada envase reciclado representa un paso hacia un futuro más limpio y responsable. Con esta alianza, Costa Rica demuestra que la sostenibilidad y la economía circular pueden ir de la mano”, destacó Guillermo Pugliese, director de Sostenibilidad de Tetra Pak para Andina, Centroamérica, el Caribe y México.

Los envases recolectados se transforman en nuevos productos que aprovechan cada uno de sus componentes, principalmente cartón, polietileno y aluminio. De esta forma, lo que antes se consideraba un residuo se convierte en materia prima para la producción de papel Kraft, cajas de cartón y otros como tubos y esquineros de papel. También el polialuminio es utilizado en la construcción de productos como sillas, cajas agrícolas laminas y tejas para diferentes sectores, fomentando un ciclo de aprovechamiento total de los recursos.

En Costa Rica, Empaques Santa Ana aprovecha la fibra de los envases post consumo recuperados para transformarla en cajas de cartón corrugado, creando soluciones útiles y responsables que demuestran cómo la innovación y el trabajo conjunto pueden generar valor a partir de los residuos.

“La alianza con Tetra Pak y Empaques Santa Ana nos permite maximizar el aprovechamiento de cada envase que llega a nuestra planta, protegiendo el ambiente, generando empleo local y mostrando que el reciclaje es el camino hacia comunidades más sostenibles”, mencionó Brayan Molina encargado de abastecimiento de materias primas de Empaques Santa Ana.

Más allá de los beneficios ambientales, la alianza ha tenido un impacto positivo en las comunidades. Los recolectores han encontrado nuevas oportunidades económicas gracias a la valorización de los envases, y las campañas de educación ambiental impulsadas en conjunto han fortalecido las redes de reciclaje en todo el país.

“En Dos Pinos estamos comprometidos con el bienestar del planeta. Por eso trabajamos junto a comunidades y aliados estratégicos, convencidos de que la sostenibilidad es un esfuerzo

colectivo. Este modelo de reciclaje local demuestra que, cuando unimos fuerzas, podemos impulsar la economía circular y darle una nueva vida a los residuos generados en nuestros procesos productivos, cuidando así el entorno que todos compartimos”, expresó Sofia Valverde, Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos.

¿Cómo sumarse al cambio?

· Separar correctamente los envases Tetra Pak en casa.

· Participar en campañas de recolección en escuelas, comercios y comunidades.

· Entregar tus envases post consumo de Tetra Pak en tu municipalidad más cercana, centros de acopio y puntos limpios aliados.

· Difundir la iniciativa en redes sociales para inspirar a más personas.

Tetra Pak reafirma su compromiso con la sostenibilidad en línea con su propósito de proteger los alimentos, las personas y el planeta, por eso, trabaja de manera conjunta con sus proveedores, clientes y otras partes interesadas para alcanzar la meta de una reducción de emisiones en la cadena de valor para el año 2025. Esta meta está respaldada por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).