Costa Rica consolida su liderazgo global en dispositivos médicos y exporta innovación al mundo

El país ha cuadruplicado la cantidad de productos de alta tecnología exportados en menos de una década.

Por Revista Summa

Un nuevo análisis sobre el desempeño del sector de dispositivos médicos confirma que Costa Rica se ha posicionado como uno de los actores más dinámicos, innovadores y competitivos del mundo en la fabricación y exportación de tecnología médica. Según los resultados del estudio La salud del mundo se fabrica en Costa Rica, realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)el país registró un crecimiento promedio anual del 22% en sus exportaciones de dispositivos médicos entre el 2020 y el 2024, alcanzando los $8.675 millones y consolidándose como el décimo exportador global, y el #1 exportador per cápita.

Por otra parte, Costa Rica concentra el 52% de todas las nuevas inversiones en la industria de dispositivos médicos en América Latina y se ha convertido en el tercer mayor receptor global de proyectos de IED en este sector. Actualmente, operan en el país más de 100 empresas provenientes de Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Suecia, Japón, España y otros mercados, que abarcan áreas especializadas como endoscopia, cardiología, ortopedia, oftalmología, diagnóstico y soluciones de cirugía avanzada.

Este desempeño refleja la evolución de Costa Rica hacia una economía basada en la innovación, la sofisticación productiva y la generación de alto valor agregado. Hoy, los dispositivos médicos representan el 48% de todas las exportaciones de bienes del país y se comercializan en diversos países de América, Europa y Asia.

Datos de PROCOMER señalan que, a octubre de este año, el sector registró $9.199 millones, un crecimiento del 30% interanual, superando en diez meses el total exportado en 2024.

“Costa Rica es un país que exporta diversidad: de talento, de capacidades y de soluciones que mejoran vidas en todo el mundo. Esta industria demuestra que nuestra capacidad para innovar y generar tecnología de punta no tiene fronteras. Nuestro país no solo atrae inversión especializada, sino que fabrica y exporta productos de altísimo valor agregado, gracias a una propuesta de valor única que combina estabilidad, talento humano y un compromiso con la calidad”, afirmó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

A la fecha, Costa Rica exporta 164 productos de este sector hacia 88 mercados, destacando algunos como: agujas, catéteres y cánulas (41,5%), otros dispositivos médicos (30,8%) y prótesis médicas (14,5%). Estados Unidos continúa como el principal destino (66,5%), seguido de Países Bajos y Bélgica.

La cadena de suministro local se ha fortalecido con proveedores especializados en moldes, metalmecánica, plásticos, esterilización, manufactura contratada, cuartos limpios y ensamblaje de precisión; lo que permite que la industria opere con eficiencia y genere encadenamientos que se traducen en transferencia de conocimientos e incremento de estándares en las empresas nacionales en todo el territorio.

Un ecosistema confiable y estable para la inversión global

El estudio de PROCOMER destaca que el liderazgo del país se basa en una combinación de:

Estabilidad económica, política y social.

Matriz eléctrica renovable y competitiva.

Talento humano especializado.

Infraestructura productiva y logística de alto nivel.

Encadenamientos locales robustos.

Tres décadas de experiencia acumulada en manufactura avanzada.

Este posicionamiento ha permitido que Costa Rica transite de manufacturas básicas hacia bienes de precisión con mayor complejidad tecnológica, cuadruplicando la cantidad de productos de alta tecnología exportados en menos de una década.

La consolidación del sector muestra cómo se ha convertido en un pilar estructural del desarrollo costarricense. Sus efectos multiplicadores se reflejan en más empleos calificados, más proveedores integrados, mayor transferencia tecnológica y una creciente presencia de Costa Rica en las cadenas globales de valor de la salud.

Otros hallazgos del estudio muestran que la industria continuará expandiéndose, impulsada por la demanda internacional, la innovación constante y la sólida articulación entre PROCOMER, el sector privado, la academia y los socios estratégicos globales.