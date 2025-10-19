Costa Rica: Condiciones preferenciales podrían ahorrarle hasta US$2.500 en crédito de vivienda en ExpoCasa

Scotiabank ofrecerá escenarios con cero comisión, cero gastos legales y reintegro del avalúo en figura de fideicomiso.

Por Revista Summa

En un contexto en el que adquirir vivienda se ha convertido en un reto para muchas familias costarricenses, Scotiabank ofrece una oportunidad para facilitar esa meta: un ahorro de hasta $2.500 al solicitar un crédito para su nuevo hogar durante ExpoCasa 2025.

Con las condiciones especiales del banco para esta feria, las personas podrán acceder a opciones de financiamiento con cero comisión, cero gastos legales, reintegro del avalúo y tres meses del seguro contra incendios gratis.

Esta oferta estará disponible para quienes formalicen un fideicomiso de vivienda durante ExpoCasa 2025, que se llevará a cabo en Parque Viva del 16 al 19 de octubre.

“La figura del fideicomiso ha mostrado un crecimiento del 26,3% en nuestra cartera en los últimos dos años. Este aumento refleja el interés creciente por una modalidad que permite a las personas reducir gastos iniciales, proteger su patrimonio y mantener mayor privacidad en el manejo del crédito”, explicó María Paula Chaves, gerente de Productos de Crédito de Scotiabank.

La especialista destacó, además, que más allá de elegir entre un crédito hipotecario o un fideicomiso, es importante que quienes planean comprar vivienda consideren variables adicionales que contribuyan a cuidar su salud financiera:

1. El monto total de financiamiento recomendable para una persona o familia se define con base en varios criterios financieros y personales. Uno de ellos, y el más importante, es la capacidad de pago, que corresponde a la cifra que puede pagar mensualmente una persona o familia sin comprometer su bienestar financiero.

2. El nivel de endeudamiento también debe valorarse, y para ello es necesario tomar en cuenta el monto que ya está comprometido para cubrir otras deudas (tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, etc.). La recomendación es que el porcentaje de endeudamiento no supere el 50% del ingreso neto mensual.

La especialista de Scotiabank recomienda que la cuota mensual de un crédito de vivienda abarque entre el 30% y el 40% del ingreso neto mensual, para garantizar que la persona o familia pueda cubrir sus necesidades básicas y otras obligaciones, sin comprometer su estabilidad financiera.

3. El plazo del crédito es otra de las variables a tomar en cuenta. A mayor plazo, menor cuota mensual, pero mayor costo total por intereses. El plazo debe ajustarse a la capacidad de pago y al tipo de bien o servicio financiado.

“En Scotiabank contamos con un programa de preaprobación de créditos para que el cliente pueda iniciar la búsqueda de su hogar acorde con sus posibilidades financieras. Esta modalidad ofrece un panorama real de la situación económica del cliente, y determina la viabilidad y el presupuesto disponible para adquirir una vivienda”, agregó Chaves.

Oferta completa de Scotiabank para ExpoCasa

La oferta de Scotiabank para ExpoCasa 2025 incluye opciones de financiamiento para compra de vivienda, lote y construcción; productos para el traslado de créditos de vivienda de otra entidad financiera, consolidación de deudas y financiamiento de planes de inversión con una casa de habitación como respaldo del crédito:

· ScotiaHome: dirigido a la compra de casa, de lote o construcción de vivienda con un paquete de beneficios cero gastos, cero comisión y reintegro del avalúo en caso de que utilicen la figura legal del fideicomiso. Adicionalmente tres meses de seguro de incendio gratis.

· ScotiaSwitch: programa que permite trasladar un crédito de vivienda de otra entidad financiera. También ofrece la opción de consolidar saldos de otros productos de crédito, como auto, préstamo personal o saldo en tarjetas de crédito, en una única cuota mensual y hasta más baja. Con un paquete de beneficios cero gastos, cero comisión y reintegro del avalúo.

· ScotiaAdvance: financiamiento de planes de inversión (educación de los hijos, viajes, mejoras en el hogar) utilizando una casa de habitación como respaldo del crédito.

· Programa Natural: opción para financiar la compra de vivienda sostenible con condiciones especiales. En el caso de los clientes que deseen adquirir viviendas con ventilación cruzada, paneles solares, iluminación natural, luces LED, sistemas eficientes para uso de agua, etc., pueden optar por un crédito exclusivo en dólares con tasa fija desde 7.60% los primeros tres años y resto del plazo NYPR + 2.00% con tasa piso de 8%.