Costa Rica: Concasa invertirá US$41 millones en proyecto guanacasteco Natarundi

Proyecto generará alrededor de 300 empleos directos y 400 indirectos.

Por Revista Summa

Concasa, firma inmobiliaria con más de 20 años en Costa Rica, y con 20 proyectos entregados en el país, anunció la construcción de la II etapa del proyecto habitacional Natarundi, ubicado en la zona de Huacas, Guanacaste. Esta II etapa incluye el desarrollo de seis edificios de cinco pisos que albergarán un total de 240 apartamentos, con una inversión de US $41 millones.

Se trata del primer proyecto de Concasa fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), en el corazón de una de las áreas con mayor dinamismo y proyección de desarrollo del país, y cerca de zonas estratégicas como playa Tamarindo, Flamingo y Conchal. La primera etapa de la propuesta habitacional incluyó únicamente casas, para una inversión de US $23.5 millones.

“La esencia de Natarundi es ofrecer a cada propietario la posibilidad de tener un hogar en una de las zonas más atractivas del país, con todas las comodidades de un proyecto planificado, y con una proyección de plusvalía atractiva para quienes buscan invertir. La I etapa, que colocamos a finales del 2024, alcanzó una plusvalía del 34%”, explicó Alfonso González, director de Comercialización de Concasa.

Guanacaste vibrante

La I etapa de Natarundi permitió a la firma comprobar que existe una alta demanda insatisfecha de vivienda en Guanacaste, y que los clientes buscan proyectos que combinen buena ubicación, diseño y precio competitivo.

“La I etapa de Natarundi tuvo una acogida extraordinaria. De hecho, durante el primer día de apertura logramos colocar el 30% de las unidades, y en apenas dos semanas se había alcanzado el 50% de ventas. La plusvalía alcanzada confirma el proyecto como una de las oportunidades de inversión más sólidas en la zona”, agregó González.

En menos de dos años, Concasa invirtió US $64,5 millones en Guanacaste, cifra que refleja el compromiso de la empresa con la región, y también la apuesta estratégica por consolidar a la provincia como un polo habitacional y de inversión.

Concasa trabaja actualmente en la conceptualización de nuevos proyectos en Guanacaste, con la visión de dar continuidad a lo que inició con Natarundi, y también en la construcción de desarrollos en la provincia de Alajuela para el 2026.