Costa Rica: Con inversión de US$4 millones Tempo reabre en Escazú



La remodelación generó un promedio de 57 empleos indirectos mensuales durante la fase constructiva y, con la apertura de nuevos inquilinos, se prevé la creación de más de 140 empleos indirectos adicionales.

Por Revista Summa

Portafolio Inmobiliario presenta la renovación completa de Tempo en Escazú, un proyecto que moderniza sus áreas comunes, amplía la oferta gastronómica y suma nuevas experiencias de entretenimiento y hospitalidad para sus visitantes.

El proyecto, adquirido en 2021 por Portafolio Inmobiliario, ha sido objeto de un proceso de transformación que abarcó principalmente sus áreas comunes. Los cambios incluyen la remodelación de la plaza central, mobiliario, un paso techado para protección contra la lluvia, mejoras en iluminación y valet parking, así como paisajismo con especies nativas que favorecen la biodiversidad.

“Las renovaciones tienen como objetivo consolidar a TEMPO como un punto de conexión urbana, donde la dinámica de la ciudad se encuentra con experiencias de calidad. El espacio fue diseñado para que las personas visitantes encuentren equilibrio en su día a día, ya sea en una reunión de trabajo, una pausa gastronómica o una tarde social con amistades”, señaló Diana Villarreal, Directora del Proyecto.

Relanzamiento

El relanzamiento llega acompañado de un fortalecimiento en la oferta comercial y gastronómica. A la reciente apertura del hotel Hyatt Centric y de los restaurantes IHOP y Applebee’s, se suman en El Mestizo propuestas como la barra MAD Burger, Shawaddi Shawarma y Salvajada.

En el mercado gastronómico El Mestizo, la intervención fue integral: el espacio ahora está totalmente techado, cuenta con mobiliario renovado, una pantalla grande, una fuente de agua, nuevas baterías de baños, sala de lactancia, entre otras mejoras.

Actualmente se encuentran en proceso de apertura y remodelación NIIU, La Noventa, Flavor Cup y Wine & Cheese en El Mestizo; mientras que en la plaza se sumarán Avogarden, Texas de Brazil, Tropica Studio y Empire Barber Shop.

Como parte del relanzamiento, Tempo ofrecerá cinco fines de semana consecutivos de activaciones abiertas al público:

Viernes: actividades de after office.

actividades de after office. Sábados en la mañana: clases de yoga, pilates y bounce.

clases de yoga, pilates y bounce. Domingos por la tarde: música en vivo.

Estas actividades se extenderán del 29 de agosto al 28 de septiembre, reforzando la posición de Tempo como un espacio que combina trabajo, gastronomía, vida social y marcas locales en un mismo lugar.

El proyecto incorporó un enfoque sostenible en su ejecución: fachadas ventiladas y desmontables, mobiliario de producción nacional, luminarias de bajo consumo y un 75% de residuos de la remodelación fueron desviados del relleno sanitario.

También se mejoró la accesibilidad en el proyecto, garantizando el cumplimiento de la Ley 7600, así como la inclusión de la sala de lactancia y un baño familiar. Para más información, puede visitar www.plazatempo.com y las redes sociales del proyecto.