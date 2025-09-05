Costa Rica: Con inversión de ¢524 millones de colones inauguran módulo de atención de turistas en Parque Nacional Volcán Tenorio

La administración y el mantenimiento de la obra de infraestructura, equipo y mobiliario corresponderán al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Por Revista Summa

El Parque Nacional Volcán Tenorio cuenta oficialmente, a partir de hoy, con una infraestructura creada para el mejoramiento de la experiencia de los turistas, deseosos de conocer la imponente catarata de Río Celeste, “los teñideros” de aguas turquesa, la intensa biodiversidad y las vistas panorámicas del hermoso volcán inactivo.

La infraestructura consiste en un moderno módulo para la recepción de visitantes, única en su estilo dentro de un área de conservación y cuenta con 626 metros cuadrados de construcción.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles acompañado por William Rodríguez, ministro de Turismo; Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía. También participaron como testigos de honor del corte de cinta empresarios turísticos de la zona, estudiantes de la comunidad e invitados especiales

El Instituto Costarricense de Turismo realizó el aporte completo de la inversión de ¢524 millones y forma parte de los resultados tangibles del convenio marco de cooperación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para el fortalecimiento de la Gestión Turística Sostenible en las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, firmado en marzo del 2023.

El citado convenio forma parte de los esfuerzos permanentes que realiza el ICT para incrementar la visitación de los turistas nacionales e internacionales en las áreas de conservación, mediante el diseño y construcción estratégica de obras de infraestructura ideadas para mejorar la atención de los viajeros en algunos de los parques nacionales más visitados de nuestro país.

“La oferta turística de Costa Rica destaca por su naturaleza, biodiversidad y la riqueza de sus parques nacionales. Es fundamental que los turistas nacionales e internacionales cuenten con los servicios mínimos para que el disfrute sea total. A partir de hoy, el Parque Nacional Volcán Tenorio podrá recibir a los visitantes con condiciones de primer mundo, un área de recepción moderna y más adecuada, baterías de baños renovados, una tienda, un área de primeros auxilios. Sin duda, los visitantes tendrán una experiencia inolvidable y mágica al conocer la majestuosa catarata de Ríos Celeste y contarán con mejores condiciones y mayor comodidad” destacó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía afirmó: “la apertura de esta obra es un hito histórico, un reflejo del compromiso permanente con el fortalecimiento del SINAC y los Parques Nacionales”. Tattenbach enfatizó que Costa Rica debe fortalecer la infraestructura de las áreas silvestres protegidas para el disfrute de los turistas, manteniendo una posición de liderazgo como un destino sostenible de clase mundial. Esta nueva infraestructura en el Parque Nacional Tenorio es un ejemplo claro del mejoramiento de las capacidades de atención para que los actuales visitantes y futuras generaciones, gocen y se emocionen con la naturaleza y de un rico patrimonio natural, como el Río Celeste. Este proyecto es una realidad gracias al trabajo Interinstitucional entre MINAE e ICT, como nuestro gran aliado”, finalizó el jerarca.

Inmueble mejora la experiencia del turista

El Centro de Visitantes cuenta con un área de construcción de 626 metros cuadrados distribuidos en solo nivel, sobresalen las áreas de recepción, boletería, servicios sanitarios, una futura tienda de souvenirs, área de primeros auxilios y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Según datos recientes de los administradores del Parque Nacional Volcán Tenorio, en el primer semestre del presente año se registró el ingreso de más de 100 mil turistas y actualmente, esta aérea silvestre protegida se mantiene como la tercera más visitada del país, registros que validan la inversión realizada.

Finalmente se proyecta que el flujo de visitantes y la atención mejore y la obra sea utilizada como un punto de partida para vivir experiencias inolvidables como la caminata hacia la catarata de Río Celeste de aproximadamente 30 metros de altura, los teñideros donde se observa el cambio de color del río, los llamados “borbollones” en los que se observa la ebullición del agua por liberación de gases, así como la observación cientos de especies de aves y mamíferos como dantas, guatusas, jaguares y otros.